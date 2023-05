Graffiti-Ausstellung im Lokschuppen: Frauen behaupten sich in Sprayer-Szene

Graffiti ist männlich dominiert. Das Bürgernetz Friedberg zeigt eine besondere Ausstellung. Dort präsentieren Frauen ihre Werke und erzählen von ihren Motiven.

Dilan Inan, Sophie Tröster, Ina Sturm und Lena Hoffmann zeigen aktuell ihre Street-Art im Lokschuppen in Friedberg. Ihre Ausstellung "Female Graffiti" setzt schon durch ihren Namen den Fokus auf die lang unterrepräsentierten Frauen in der Szene. Urban-Art ist bis heute eine männerdominierte Kunstrichtung. Sophie Tröster und Dilan Inan erzählen über ihren Weg in das bedrohliche Gebiet.

Sophie Tröster bahnte sich ihren Weg vom Design-Studium bis in ihr eigenes Atelier. Als freischaffende Künstlerin verwirklicht sie sich in den verschiedensten Bereichen, sei es Hip-Hop, Fotografieren oder eben Malen. Zum Sprayen kam sie während ihres Studiums durch eigenes Interesse, aber auch durch eine damalige Kommilitonin. In den 90ern tobte sie sich an illegalen Wänden aus, war dabei einem ständigen Risiko ausgesetzt, denn die Szene war in der Zeit noch gefährlich für Frauen. "Ich wurde damals von einem Sprayer mit Metallstock in der Hand angeschrien und von (s)einer Wand verjagt", erzählt sie. Gleichzeitig bildeten genau Männer in den meisten Fällen den einzigen Zugang für Frauen in die Szene – ein Zwiespalt. "Klar, man erlebt Sachen, wo man merkt, das ist jetzt echt ein bisschen gefährlich, aber das ist natürlich auch der Nervenkitzel", sagt Sophie Tröster.

19 Bilder Das ist die Ausstellung "Female Graffiti" Foto: Kim Luisa Kreissl



Dilan Inan begann ihren Weg in die Kunst vor sechs Jahren, und auch sie begegnete zuerst einem Verein, der männerdominiert war. Unwohl gefühlt hat sie sich deswegen aber nicht. Dilans künstlerischer Weg in die Urban-Art bahnte sich erst durch das Schwabenwand-Stipendium, das sie vor ein paar Monaten ergatterte. Dieses wird von dem Verein Die Bunten in Kooperation mit der Stadt Augsburg zur Verfügung gestellt.

Die gesamte Collage von NEA "2012-2023", welche einzelne, auf Hauswänden gesprayte Porträts, zeigen. Foto: Kim Kreissl

Im Vergleich zu den 1990er-Jahren sind heute die Möglichkeiten, legal zu sprayen, viel größer. In Augsburg findet man die sogenannten Schwabenwände, also legale Graffitiwände. Davon gibt es bereits fünf, eine ist in Friedberg in der Radunterführung in Friedberg-West zu finden. Das ist den Bunten zu verdanken, die sich mit viel Schweiß und Verhandlungen dafür einsetzten und bis heute regelmäßig öffentlich über die Wände aufklären. Der Verein schafft auch Frauen eine Plattform, sei es im Sprayen oder durch Workshops.

Bild von Dilan Inan auf der Austellung "Female Graffiti". Foto: Kim Kreissl

Ausstellung in Friedberg: Vier unterschiedliche Graffitistile

Betrachtet man die Graffitibilder in der vom Bürgernetz veranstalteten Ausstellung, bemerkt man den persönlichen Stil und Charakter in fast jedem ihrer Werke. Sophie Trösters Markenzeichen ist die Achterbahn. Sie nutzt diese als Symbol und Metapher beispielsweise in ihrem Werk "Planet T": "Die Gleise sind der Lebensweg, das Auf und Ab, und irgendwie kommt man sich manchmal vor wie aufgegleist, aber es gibt Weichen im Leben." Für sie drücken die Achterbahnen auch ihre eigene Hin- und Hergerissenheit aus, weiterhin am Graffiti dranzubleiben oder nicht.

Zu Dilan Inans Stil gehört vor allem Pop-Art, seien es Tiere oder Menschen. Außerdem bemalt sie Schallplatten, gerne in Farben, die miteinander verschmelzen. Besonderheit: Alle ihre Titel sind französisch. Dilans Faszination für die Sprache ist schon seit ihrer ersten Ausstellung ein Teil ihrer Kunst: "Ich werde niemals ein Bild einfach deutsch benennen. Französisch sprechen kann ich aber nicht", sagt sie schmunzelnd.

Das ist NEAs (Künstlername) Bild aus der Collage "2012-2023". Foto: Kim Kreissl

Öffnungs zeit en der Ausstellung "Female Graffiti" beim Friedberger Bürgernetz

Die Arbeiten der vier Frauen sind in der Bürgernetz-Ausstellung im Lokschuppen am Friedberger Bahnhof zu finden – mittwochs von 12 bis 14 Uhr sowie donnerstags von 12 bis 13 Uhr.