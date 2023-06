Graffiti-Vandalismus: Schilder an Garage mit Farbe beschmiert

Zwei Schilder an einer Garage werden in Friedberg verunstaltet. Hinweise auf den Täter gibt es keine, die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat in Friedberg zwei Schilder mit schwarzer Farbe beschmiert. Diese waren laut Polizei an einer Garage in der Dominikus-Ringeisen-Straße 7 befestigt. Die Tat geschah zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr.

Polizei in Friedberg bittet nach Vandalismus-Vorfall um Hinweise

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise auf den Täter oder die Täterin sind nicht bekannt. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)