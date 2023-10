Greg is back bringt Stimmung in die Friedberger Turnhalle

Der Rotary Club Friedberg unterstützt mit dem Auftritt der A-cappella-Gruppe bedürftige Friedberger Schülerinnen und Schüler. Auch der Schulchor des Gymnasiums glänzt. ganz besonders.

Tosender Applaus nach fast drei Stunden Programm und drei Zugaben – so endete das Benefizkonzert mit der A-cappella-Gruppe „Greg is back“, das der Rotary Club Friedberg zugunsten der Menschen in der Region organisiert hatte. Rund 360 Zuhörerinnen und Zuhörer waren begeistert von dem Konzert des 27-köpfigen Chores mit Chorleiter Martin Seiler.

Workshop für den Schulchor des Gymnasiums Friedberg

Diesmal fand das Konzert in der Turnhalle des Gymnasiums Friedberg statt. Und dass die Musik dort perfekt klingt, dafür sorgten die Schüler des Arbeitskreises Technik. Schulleiterin und Hausherrin Ute Multrus ist stolz darauf, dass Greg is back an ihre Schule kam und sie ihnen mit dieser Turnhalle und einer großen Bühne ein Obdach geben durfte. Ein besonderes Ambiente boten die Podeste in unterschiedlichen Höhen, auf denen die Mitwirkenden standen, die passend zur Musik in bunten Farben erstrahlten. „Die Seele des Chores ist ihr Leiter Martin Sailer. Und er hat mit dem Schulchor in der Kürze der Zeit von unseren Schülerinnen und Schülern etwas Tolles herausgeholt“, freute sich Multrus. Diesmal nahm sich nämlich Seiler für den Chor des Gymnasiums Friedberg am Mittag Zeit für einen zweistündigen Workshop und studierte mit den Schülerinnen und Schülern das Lied „Cover me in sunshine“ von Pink ein, das sie dem Publikum zum Besten geben durften. Zusammen mit ausgewählten Stimmen von Greg is back harmonierte das wunderbar. Zur Belohnung gab es tosenden Applaus.

Hubert Ströbel, der neue Incoming Präsident des Rotary Clubs Friedberg, begrüßte die Gäste im Namen des Präsidenten Peter Bergmair, der an diesem Abend nicht kommen konnte. Schon in den letzten Jahren ging die Hälfte der Einnahmen dieses Konzerts an soziale Projekte. So wurde entschieden, das Geld für bedürftige Schülerinnen und Schülern für Reisen und Material zur Verfügung zu stellen. „Das ist leider heute in Schichten angekommen, wo man es bisher nicht gedacht hatte“, bedauerte Ströbel.

Diesmal fand das Konzert nicht wie gewohnt im Advent in der Stadtpfarrkirche St. Jakob statt. Das hatte einen Grund: Am 17. Februar ist das große Jubiläumskonzert von Greg is back im Kongress am Park in Augsburg zu „13 Jahre Best of“. Und da wäre es unmöglich gewesen, die Weihnachtskonzerte zu spielen, erzählte Seiler. Da müssten sich seine Sängerinnen und Sänger gut vorbereiten und bräuchten einfach die Zeit. Aber im nächsten Jahr sind wieder Konzerte an Weihnachten geplant, die natürlich seinen besonderen Reiz hätten.

Rührende Momente für das Friedberger Publikum

Der Chorleiter hat die meisten Lieder für seinen Chor selbst arrangiert. Das deutschlandweit einzigartige Ensemble, das sich a cappella in die Welt des Pop und Rock bewegt, ist erneut über sich hinausgewachsen und hat hundert Prozent Leistung abgegeben. Und das auf höchstem Niveau! Los ging es mit dem wunderschönen Lied von Gregor Meyle „Du bist das Licht“, das sehr ergreifend war. Und mit dem Arrangement der „Zwei Königskinder“, mit eigenem Text und eigener Komposition, wollte der Applaus nicht enden. Fast drei Stunden ließ der A-cappella-Chor die Turnhalle förmlich erklingen. Gesungen wurden Welthits wie Leningrad von Billy Joel, peppige Lieder wie High Hopes und „You’re the voice“ oder „Wunder gibt es immer wieder“ von Katja Ebstein – viele erinnerten sich an die Zeit der Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Aber auch Madleys und ruhigere Lieder wie „We found Love“ und „Music was my first love“, die die Herzen des Publikums besonders berührt haben. Und die Stimmen des Chors und der Solistinnen und Solisten waren so gewaltig, dass man kein Instrument vermisst hat.

Zum großen Finale wurde das Publikum mit einem ergreifenden Lied belohnt, das zum Nachdenken angeregt hatte. Der Titel: „Irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück und ich träume davon schon lange Zeit…“ Das Ehepaar Wolf aus Wulfertshausen war zum ersten Mal auf einem Konzert von Greg is back. Beide hatten Tränen in den Augen vor Rührung und Freude, als die letzten Takte erklungen sind und wieder Ruhe in der Halle eingekehrt war. „Es war ein ganz toller Abend“, sagte Peter Wolf. „Vor allem die Mischung der Lieder aus seiner Jugendzeit und die aktuellen Hits hat es ausgemacht. Wir sind froh, dass wir auf die Empfehlung von Organisator Hubert Ströbel gehört haben und diesen kulturellen Höhepunkt erleben durften.“