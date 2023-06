Friedberg

Große Katastrophenschutzübung – und plötzlich wird es ernst

Plus Bei der Übung in Friedberg sind über 300 Kräfte beteiligt. Der Einsatz ist bei hohen Temperaturen Schwerstarbeit. Auch, weil es in der Nähe zu einem echten Unfall kommt.

So viel Blaulicht gibt es – zum Glück – nicht alle Tage in Friedberg. Nicht wenige dürften deshalb am Samstag besorgt aus dem Fenster geschaut haben, als ein Einsatzfahrzeug nach dem anderen die Münchner Straße entlangbrauste. Grund war eine große Katastrophenschutzübung des Landkreises, an der über 300 Hilfskräfte beteiligt waren. Und für die wurde es plötzlich ernst, als sich in der Nähe ein echter Unfall ereignete.

Um zehn Uhr in der Aula der Konradin-Realschule war davon nichts zu spüren. Rund 40 Statistinnen und Statisten sitzen da, naschen Süßigkeiten und warten auf ihren Einsatz. "Am Anfang war ich noch aufgeregt, das hat sich aber mittlerweile gelegt", sagt Jürgen Kraus, der seit acht Uhr vor Ort ist. Im Radio habe er von dem Statisten-Aufruf für die Übung gehört. "So etwas habe ich noch nie gemacht, ich wollte mal sehen, wie das ist." Wirklich etwas zu sehen gibt es jedoch zu dieser Zeit eigentlich nur auf dem Werksgelände der Firma Tenneco an der Münchner Straße.

