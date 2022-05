Friedberg

Große Prozession und überraschender Protest: So war der Ministrantentag 2022

Der Ministrantentag 2022 fand in Friedberg statt. Über 2600 Messdiener meldeten sich an und feierten gemeinsam ihren Glauben. Das große Highlight war die Prozession durch die Friedberger Innenstadt und der anschließende Gottesdienst mit Bischof Bertram.

Plus Tausende Ministranten feierten am Samstag in Friedberg in großem Rahmen ihren Glauben. Nicht alle waren damit einverstanden. Eine Protestaktion sorgte für Aufruhr.

Von Bianca Dimarsico

So voll hat man das Landkreisstadion in Friedberg selten gesehen. Am Samstag standen hier rund 2600 Ministrantinnen und Ministranten und warteten auf den Beginn der Prozession durch die Innenstadt. Sie kamen aus 166 Pfarreien und Pfarreiengemeinschaften. Trotz sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad trugen die Messdiener ihre Talare, sodass die ganze Laufbahn des Stadions von rot-weißen Stoffen verdeckt war. Die Stimmung war ausgelassen. Minutenlang zog sich eine La-Ola-Welle durch die Menge, immer wieder flogen Hüte durch die Luft. Dass die fröhliche Stimmung später unterbrochen werden sollte, konnte hier noch niemand ahnen.

