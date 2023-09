Friedberg

06:30 Uhr

Große Unwetterschäden: Anwohner kritisieren die Stadt Friedberg

Plus In Friedberg sind viele von dem Starkregenereignis Ende August betroffen. Ärger gibt es über ein vermeintlich zögerhaftes Vorgehen der Stadt.

Von Bill Titze

Wer derzeit bei Frank und Silvia Lux in Bachern klingelt, kann lange warten. Strom gibt es auf dem Grundstück in der Vogtstraße nämlich nur noch für die notwendigsten Dinge. Ein kleiner Rundgang durch das Haus zeigt auch, warum: Überall sind braune Flecken zu sehen, der einstmals schön eingerichtete Keller ist nur noch ein nach Feuchtigkeit riechendes, graues Loch. Eine Flutwelle während des Unwetters am 26. August hat dieses Ausmaß der Zerstörung angerichtet. Lux' sind nicht die einzigen Betroffenen in Friedberg. Kritik richtet sich an die Stadt.

Seit über 20 Jahren wohnt das Ehepaar Lux in der Vogtstraße, schon damals beschlich sie Sorge mit Blick auf das direkt hinter ihrem Grundstück liegende Feld. Dieses ist leicht abschüssig, bei einem Starkregenereignis nimmt das Wasser ordentlich Fahrt auf. So wie am 26. August. "Wir haben noch ein paar Sachen aus dem Keller geräumt, aber viel mehr war in der Kürze der Zeit nicht möglich", erklärt Frank Lux die Minuten des Unglücks. Gut 1,80 Meter hoch stand das Wasser im Keller, der unter anderem eine gerade erst neu eingebaute Küche beherbergte. Inklusive der Wiederaufbaukosten beläuft sich die Schadenssumme auf einen deutlich sechsstelligen Betrag. Zwar bezahlt das die Versicherung. "Aber das ist ja auch psychisch belastend, wenn man alles wieder aufbauen muss", sagt Silvia Lux.

