vor 52 Min.

Großeinsatz im Businesspark: Rachenreizungen und ein Verletzter nach Chemie-Unfall

Plus Nach einer Verpuffung bei der Friedberger Firma Voxeljet riegelt die Polizei das Gewerbegebiet ab, ein Mitarbeiter muss in die Uniklinik. So lief der Einsatz ab.

Von Bill Titze, Thomas Goßner

Großeinsatz der Rettungskräfte im Businesspark am Friedberger See: Beim Umgang mit Chemikalien kam es bei der Firma Voxeljet am Mittwochmittag zu einer Verpuffung und zum Austritt von Gasen. Verletzt wurde niemand, ein Mitarbeiter wurde vorsorglich zur Beobachtung in die Uniklinik gebracht. Voxeljet ist eines der weltweit führenden Unternehmen im 3-D-Druck. Die Technik ermöglicht es, Partikelmaterial schichtweise zu verkleben und damit dreidimensionale Objekte herzustellen. Wo bisher in mühevoller Handarbeit Gussprototypen oder Modelle entstanden, kommen dank dieses Verfahrens selbst hochkomplexe Formen passgenau und schnell aus dem Drucker. Voxeljet entwickelt und baut nicht nur die nötigen Maschinen samt zugehöriger Geräte, sondern bietet auch einen 3-D-Druckservice für Kunden, für die sich der Kauf nicht lohnt.

Chemie-Unfall bei Voxeljet in Friedberg hat Kettenreaktion zur Folge

Für den Herstellungsprozess wird ein Bindergemisch verwendet. Wie Voxeljet-Vorstandsmitglied Rudolf Franz auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, kam gegen 11.30 Uhr dabei offenbar eine falsche Komponente zum Einsatz. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Ursache laufen. Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Unfall eine Person mittelschwer verletzt, außerdem erlitten fünf Rettungskräfte leichte Rachenreizungen, als sie die Fabrikhalle betraten. Alle Verletzten wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, aber noch am selben Tag entlassen. Sachschaden entstand keiner. Es handelte es sich um einen meldepflichtigen Vorfall, der eine ganze Kettenreaktion zur Folge hatte. Die Polizei riegelte die Zufahrt zum Businesspark am See ab, zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz waren vor Ort.

