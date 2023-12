Großeinsatz wegen Hochwasser: Heizöl gelangt in die Paar

Weil in Ottmaring ein Keller vollläuft, gelangt Heizöl in die Paar. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz und errichten Ölsperren. Das Amt nimmt Wasserproben.

Das Hochwasser hat einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Am Sonntagmorgen teilte eine Spaziergängerin über Notruf mit, dass auf der Paar bei Hügelshart ein deutlich sichtbarer Ölfilm sei. Die Feuerwehren Hügelshart und Rederzhausen wurden alarmiert. Diese stellten ebenfalls eine große Menge Öl auf der Paar fest und errichteten mehrere Ölsperren.

Die Ursache wurde bald entdeckt. Die Paar war aufgrund des Hochwassers in Ottmaring übergetreten. Über einen Abflussschacht lief das Wasser in den Heizungskeller eines Wohnhauses. Hierbei wurde der dort befindliche Heizöltank überschwemmt und drückte das Wasser samt Heizöl über einen Kanal in die anliegende Paar.

Hochwasser in Ottmaring: Wie viel Heizöl lief in die Paar?

Eine Kanalreinigungsfirma musste zum Abpumpen des Kellers hinzugezogen werden. Der Zufluss zum Kanal wurde so gestoppt. Nach ersten Erkenntnissen lief laut Polizei wohl eine größere Menge Heizöl in die Paar. Das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt Aichach-Friedberg wurden verständigt und Wasserproben entnommen. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht abzuschätzen.

Auch die Feuerwehren aus Friedberg, Ottmaring und Harthausen-Paar waren im Einsatz. (AZ)