Großer Secondhand-Faschingsmarkt in Friedberg

Die Aktion Hoffnung und die Pfarrei St. Jakob veranstalten am Samstag, 20. Januar, einen Benefizverkauf

Die Aktion Hoffnung geht mit ihren Secondhand-Faschingsmärkten auf Tour und stoppt am Samstag, 20. Januar, in Friedberg. Zusammen mit der Pfarrei St. Jakob lädt die Hilfsorganisation zum siebten Benefizverkauf ein. Er läuft von 10 bis 13 Uhr im Pfarrzentrum.

Freunde der närrischen Jahreszeit sollten sich den Tag rot im Kalender anstreichen. „An diesem Tag verwandelt sich das Pfarrzentrum in Friedberg in ein Kaufhaus und präsentiert auf über 190 Quadratmetern tolle und ausgefallene Kostüme, funkelnde Glitzermode, Retroteile sowie besondere Unikate für die ganze Familie“, stellen Andrea Haslacher, Margot Megele und Karin Stippler das Angebot beim Faschingsmarkt vor. „Sie erhalten bei uns Klassiker wie Cowboy, Clown und Pirat ebenso wie kreative Tieranzüge oder Elfen- und Einhorn-Kostüme und schrille Hippiekleider. Perfekt wird jedes Outfit mit passenden Accessoires, die ebenfalls in großer Auswahl angeboten werden. Bei einem Fundus von mehr als 2000 Teilen findet bestimmt jeder Faschingsbegeisterte sein Outfit“, betont das Organisationsteam. Es besteht die Möglichkeit, gut erhaltene, saubere Kleidung abzugeben.

Der Erlös des Faschingsmarktes kommt einem Solarprojekt in Uganda zu Gute

Der Faschingsmarkt ist nur wegen des bemerkenswerten ehrenamtlichen Engagement vor Ort möglich. „Ich danke den Verantwortlichen der Pfarrei St. Jakob sehr, denn ohne deren Unterstützung wäre es der Aktion Hoffnung nicht möglich, dieses umfangreiche Marktangebot zu realisieren“, dankt Johannes Müller allen Helferinnen und Helfern.

Der Reinerlös aus dem Faschingsmarkt kommt der Organisation „HOSFA“ in Mityana in Uganda für die Ausbildung im Bereich Solartechnik zugute. In der Berufsschule werden Kurse in Solartechnik angeboten; die mittlerweile von 40 StudentInnen besucht werden. Dieser Bereich soll künftig ausgeweitet werden. (AZ)