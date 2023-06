Großes Finale mit Italo Pop im ausverkauften Friedberger Schloss

400 Gäste genießen italienische Schlager der Dolci Signori im Friedberger Schloss. Doch nächstes Jahr wird es kein Wiedersehen geben.

Drei erfolgreiche und abwechslungsreiche Abende beim Open Air im Friedberger Schloss gingen mit der italienischen Band I Dolci Signori zu Ende. Schon lange waren die Karten vergriffen. Man kennt sich und weiß, dass man diesen Abend immer wieder genießen kann. Egal, ob bei einem Gläschen Wein und gemütlich auf seinem Sitzplatz oder tanzend direkt vor der Bühne oder in den seitlichen Arkaden des Schlosshofs.

Dolce Vita war wieder angesagt in Friedberg angesagt: Ein Ohrwurm jagte den nächsten, und man fühlte sich wie im Urlaub in Italien: Friedberg ist wieder zum neuen Italien geworden. Anfangs war die Stimmung zwar noch etwas verhalten, doch nach der Pause nutzten die meisten die Gelegenheit, sich von ihren Plätzen zu erheben, um mitzutanzen, zu schunkeln, zu klatschen und mitzusingen. Die Lieder von Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Zucchero und viele weitere italienische Hits brachten eine gute Stimmung, aber auch gefühlvolle Momente in den Schlosshof. Und das alles bei einem wolkenlosen Himmel und sommerlichen Temperaturen – was will man mehr!

Vor der Bühne wurde beim Konzert der Dolci Signori im Schlosshof sogar getanzt. Foto: Sabine Roth

Seit ihrem Debüt vor 20 Jahren sind I Dolci Signori in nahezu unveränderter Formation auf Tour. Mit ihrer musikalischen Philosophie, dem italienischen Lebensgefühl und ihrem südländischen Temperament treffen die Bühnenprofis mitten ins Herz. „Musica, Passione, Emozione“ zelebrieren die beiden süditalienischen Sänger Rocky Verardo und Gianni Carrera zusammen mit ihren vier deutschen Bandkollegen.

I Dolci Signori kommen 2024 nicht nach Friedberg

Schlossmanagerin Sonja Weinfurtner ist glücklich und zufrieden mit dem Open Air und strahlt am Ende über das ganze Gesicht. Zusammen feiern können die Friedbergerinnen und Friedberger, das haben sie an diesem langen Wochenende gezeigt. I Dolci Signori machen jetzt ein Jahr Pause. Für das Jahr 2025 sind sie aber wieder angekündigt und schon fest im Programm vorgemerkt.

Das Schloss bereitet sich nun auf das Altstadtfest vor. In Hof und Sälen ist dann viel Programm geboten. Mit anderen Veranstaltungen geht es Mitte August wieder los.