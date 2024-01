Großes Gardetreffen in Friedberg

20 Garden mit 450 Tänzerinnen und Tänzern kommen zur Gala des ORCC Friedberg nach Stätzling.

Was für eine Gala! Das große Gardetreffen des Faschingsvereins ORCC Friedberg fand im Saal des Etno in Stätzling statt. 20 Garden aus der Region waren geladen - und alle sind dem Ruf gefolgt. Von 10 Uhr am Vormittag bis 20 Uhr am Abend standen über 450 Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne und gestalteten ein atemberaubendes Programm.

Bereits die Kinder- und Jugendgarden präsentierten alle eine Show, die höchsten Ansprüchen genügt. Mit Anmut, Charme und beeindruckender tänzerischer Reife machten sie ein Fass der Stimmung auf und rissen das Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen hin.

Auch fesche Piratinnen und Piraten enterten die Bühne des Restaurants Etno, wo das Gardetreffen 2024 stattfand. Foto: Orcc

Die sogenannten großen Garden der eingeladenen Faschingsgesellschaften waren allesamt top. Sie entfachten ein Feuerwerk an Show- und Tanzkunst vom Feinsten. Mitreißende Musik, bezaubernde Kostüme, passend zu dem jeweiligen Motto, perfekte Choreografie, atemberaubende Hebefiguren - einfach alles wurde geboten. Nicht zu vergessen das amüsante Männerballett. Keine der Garden, es sind ja Amateurinnen, muss einen Vergleich mit professionellen Tänzerinnen scheuen. Es ist bemerkenswert, wie viel kreatives Schaffen und Können vorhanden ist.

Auch die kleinen Garden kamen mit ihren Darbietungen groß heraus. Foto: Orcc

Termine 2024 des ORCC Friedberg

Die Stimmung war phänomenal, das Publikum tobte. Über weite Strecken war der Andrang so groß, dass die Servicekräfte des Restaurants Etno nur noch mit Mühe die Bestellungen an die Tische bringen konnte.

So kann sich das Publikum auf die weiteren Veranstaltungen des ORCC-Friedberg freuen. Dies sind: