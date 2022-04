Grüne pochen auf Lift in der Archivgalerie in Friedberg

Plus Der barrierefreie Zugang zu den Ausstellungsräumen der Friedberger Archivgalerie soll erst später kommen. Sozialpflegerin Marion Brülls hält das für nicht hinnehmbar.

Bei der anstehenden Sanierung der Archivgalerie soll ohne weitere Verzögerung auch ein Aufzug eingebaut werden. Diese Forderung erheben die Grünen im Friedberger Stadtrat. Mobilitätseingeschränkte Menschen müssen ihr Grundrecht auf eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wahrnehmen können, so die Sozialpflegerin Marion Brülls.