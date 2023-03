Grüne Spitzenkandidatin Schulze attestiert Staatsregierung "Armutszeugnis"

Die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl war in Friedberg zu Gast. Sie machte deutlich, dass ihr neben dem Klimaschutz ein anderes Thema unter den Nägeln brennt.

Es dauert zwar noch rund sieben Monate, aber dennoch stand der 8. Oktober im Mittelpunkt des Frühjahrsempfangs der Grünen Aichach-Friedberg. An diesem Tag findet in Bayern nämlich die Landtagswahl statt. Bei dieser treten Ludwig Hartmann und Katharina Schulze als Spitzen-Duo an. Schulze kam nun als Festrednerin ins Divano nach Friedberg und machte keinen Hehl daraus, dass sie die derzeitige Staatsregierung vor allem als Bremsklotz für die Entwicklung des Landes ansieht.

"Wir brauchen eine Staatsregierung, die die Kraft, die wir in unserer Gesellschaft haben, endlich entfacht", betonte die 37-Jährige. Dafür müsse es eine grüne Regierung in München geben. Auf welchen Politikfeldern Schulze vor allem tätig werden will, skizzierte sie dann in ihrer Rede. Dabei forderte sie ein klimaneutrales Bayern. Um überhaupt eine Zukunft zu haben, müsse sich das Land von fossilen Energieträgern loslösen. "Nur mit 100 Prozent erneuerbaren Energien schützen wir unser Klima." Auch mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft müsse man deren Ausbau stärker fördern.

Grünen-Spitzenkandidatin Schulze fordert in Friedberg mehr Kita-Plätze

Neben dem Klimaschutz stellte Schulze die Bildungspolitik in den Mittelpunkt. "Wenn wir in die Regierung kommen, würden wir uns als Erstes um die Bildungskrise kümmern." Das Vorhaben der Staatsregierung, Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Bundesländern abzuwerben, sei ein "Armutszeugnis". "Wir müssen die Lehrkräfte besser und vor allem gleich bezahlen", forderte Schulze mit Blick auf die unterschiedlichen Besoldungsstufen zwischen den Schulformen. Außerdem fehlten im Freistaat 62.000 Kita-Plätze. Das gehe zulasten von Erzieherinnen und Erziehern, den Kindern sowie den Familien, dabei vor allem den Frauen. Sie wolle Bayern zum ersten "echten gleichberechtigten Bundesland" machen. Dafür müsse man unter anderem mehr Kita-Plätze schaffen.

Den Fokus auf die Gesundheitspolitik legte Bezirkstagskandidat Stefan Lindauer. Es sei "höchste Zeit für einen Systemwechsel". "Wieso müssen die Kliniken immer noch Profit erwirtschaften, wenn sie den Menschen helfen sollen?", fragte er. Im Gesundheitssystem fehle die staatliche Kontrolle, es setzte falsche Anreize.

Merchinger Landtagskandidatin Haubrich möchte Ausbaustopp von Straßen

Auch Landtagskandidatin Christina Haubrich aus Merching forderte Reformen im Gesundheitswesen. "Wenn wir jetzt nichts machen, wird es zu einem unkontrollierten Sterben der Krankenhäuser kommen und das überall in Bayern." Darüber hinaus forderte sie ein generelles Tempolimit von 30 Stundenkilometern in Ortschaften sowie einen Ausbaustopp bei den Straßen. "Wir wollen im Wahlkampf so stark werden, dass niemand mehr an uns vorbeiregieren kann."