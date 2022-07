Grüne wollen Förderung für Balkonkraftwerke

Plus Im Werkausschuss des Friedberger Stadtrats gibt es eine kontroverse Diskussion. Ist eine Bezuschussung der Anlagen sinnvoll?

Die Stadtwerke Friedberg sollen, nach dem Modell der Stadtwerke Pfaffenhofen, die Bürgerinnen und Bürger bei der Beschaffung von Balkonkraftwerken unterstützen. Mit diesem Antrag sorgten die Grünen im Werkausschuss des Stadtrats für eine kontroverse Debatte. Klar war am Ende aber, dass die Stadtwerke nicht die richtige Adresse für eine Bezuschussung der kleinen Photovoltaikanlagen sind.