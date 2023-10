Grundschul-Rektorin will Kindern Räume zum Entdecken öffnen

Plus Kristina Fischer leitet die Theresia-Gerhardinger-Schule in Friedberg. Die Lehre aus ihrem eigenen Lebensweg prägt ihr pädagogisches Verständnis.

Nicht selten fragt eines der kleinen Kinder: "Du, Frau Fischer, bist du jetzt unsere Rektorin?" Mit ihrer ruhigen, zugewandten und durchdachten Art hat sich Kristina Fischer, die an der Theresia-Gerhardinger-Grundschule als Schulleiterin bestellt ist, den Respekt ihres Lehrerkollegiums und der Schüler erworben. Die ehemalige Konrektorin der Schule ist eine Optimistin. "Ich sehe die hervorragenden Möglichkeiten, die diese Schule bietet", sagt sie. Hier könnten sich die kleinen Schüler zu großen Persönlichkeiten entwickeln.

Dass sie von ihrer neuen Aufgabe begeistert ist, merkt man ihr sofort an. Sie sprüht vor Ideen und Tatendrang. "Wir haben hier die Möglichkeit, möglichst viel in den jungen Menschen anzustoßen", sagt sie. "Wir können Räume öffnen, die die Kinder dann entdecken." Sie freut sich riesig, die Kleinen dabei mit ihren Kolleginnen und Kollegen begleiten zu dürfen.