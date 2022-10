Gutscheine für Bauherren: So läuft die Friedberger Aktion

Plus Hausbesitzer können sich eine kostenlose Erstberatung sichern, wenn sie Wohnraum schaffen oder barrierefrei umbauen wollen. Es gibt eine erste Bilanz.

Mit Beratungsgutscheinen wollte die Stadt Friedberg Hausbesitzer unterstützen, die zusätzlichen Wohnraum schaffen oder einen barrierefreien Umbau planen. Dafür wurden im laufenden Haushalt 15.000 Euro bereitgestellt. Jetzt gab es im Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss einen Zwischenbericht, wie das Angebot angenommen wurde.