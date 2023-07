"Habe die Ehre!": Endlich ist wieder Friedberger Altstadtfest

Die Friedberger Zeit 2023 startet stimmungsvoll. Ein prächtiger Festzug durch die Stadt macht den Auftakt. Das Programm sieht in diesem Jahr auch Erotisches vor.

Man kann es nicht anders sagen: Es herrscht Kaiserwetter an diesem Freitagabend. Dabei sind es doch Bürgerinnen und Bürger, die im Landkreisstadion Aufstellung nehmen. Weit über 1000 dürften es sein, die beim Umzug zum Start des Altstadtfests mitwirken möchten. Die Menschen strahlen mit der Sonne um die Wette, überall ist zu spüren, wie sehr sie sich auf das Fest freuen, das zum ersten Mal seit 2019 wieder stattfindet. Und das gilt nicht nur für Einheimische, wie ein Gang durch die Stadt zeigt.

Die ist bevölkert mit Menschen in historischen Gewändern, weit über die Hälfte haben sich so in Schale geschmissen. Ob nun am Wegesrand oder an den Ständen, aus denen es schon weit vor dem offiziellen Beginn köstlich duftet. Dieser Duft ist für die Menschen im Landkreisstadion noch ein Stück weit entfernt. Die versuchen sich einstweilen vor der Hitze zu schützen, viele verkrümeln sich bis zur Aufstellung erst einmal im Schatten.

Um die 20 Gruppen sind im Stadion zum Auftakt der Friedberger Zeit dabei

So wie Armin Ritters, der sich das Treiben mit einem Krug in der Hand anschaut. Schon seit seiner Kindheit geht er auf die Friedberger Zeit, heuer läuft er bei den Baderinnen und Badern mit. "Dieses Zusammensein in der Stadt, das ist einfach toll." Und Ritters hätte auch nichts dagegen, wenn das Altstadtfest noch etwas länger als zehn Tage dauern würde. "Man trifft so viele Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Eigentlich reicht die Zeit dafür gar nicht."

Zeit zum kleinen Ratsch hat derweil noch Annett Peche. Ihre Gruppe, die Kindergärten, wartet in der Nähe der Stabhochsprunganlage auf den Kanonenschuss, mit dem der Umzug losgeht. "Wir sind schon stolz, hier mit dabei zu sein, gerade auch mit den ganzen Kindern." Sie schätzt vor allem die Sorglosigkeit in den Tagen des Altstadtfests. Tatsächlich schient die einzige Sorge der Menschen an diesem Abend ein möglicher Sonnenstich zu sein, mancher benutzt sogar Utensilien des Gewandes, um sich etwas abzuschirmen.

Bürgermeister Eichmann betont bei Eröffnungsrede Historientreue

Das geht bei Julian Lutz, er ist mit der Jugendkapelle an Position Eins im Umzug platziert. Zum zweiten Mal ist er dabei. "Ich war schon traurig, als die Zeit im letzten Jahr ausgefallen ist, das ist einfach etwas Besonderes." Lutz' Tätigkeit ist ebenfalls besonders, er gibt mit seiner Trommel nämlich den Takt vor, als es um Punkt 18 Uhr losgeht. In der Münchner Straße hört man die Trommeln schon von weitem. Dort hat sich Eva-Maria Prietl positioniert. Sie ist aus dem schweizerischen Graubünden nach Friedberg gereist, um das Altstadtfest zu sehen. Freunde haben sie dazu animiert. "Ich freue mich vor allem auf die historischen Gewänder, ein Historienfest des 18. Jahrhunderts habe ich noch nie besucht."

Der Umzug kommt schließlich am Marienplatz zu seinem Ende. Nachdem der Kommandant der Stadtwache, Reinhold Korper, den Prolog gesprochen hat, stimmt Bürgermeister Roland Eichmann die Besucherinnen und Besucher auf die Festtage ein. Dabei verweist auf die Bedeutung des historischen Rahmens für das Altstadtfest. "Die große Historientreue, die wir pflegen, werte Leut', sie ist unser Stolz, mit dem wir Eindruck schinden." Die Bürgersleut' sollen Obacht geben, die Stadtwache habe ein wachsames Auge. Möglicherweise auch auf einen ganz bestimmten Programmpunkt, der in diesem Jahr für Aufmerksamkeit bei den Baderinnen und Badern sorgen wird, wie Eichmann andeutet. "Nur höre ich von erotischen Führungen, ich dachte, ihr steht für Körperreinlichkeit?" Damals im 17. und 18. Jahrhundert seien es für Friedberg derbe, aber auch lebensfrohe Zeiten gewesen. 2023 soll aber natürlich die Lebensfreude im Mittelpunkt stehen, wie Eichmann betonte. "Nun lasst uns friedlich feiern, es kann beginnen: Habe die Ehre!"

Bürgermeister Roland Eichmann, Altbürgermeister Peter Bergmair und die Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis beim Umzug. Foto: Peter Fastl





Programmhöhepunkte am Samstag, 8. Juli, beim Altstadtfest

(Festzeit: 16 bis 1 Uhr)

16.30 Uhr Trampolin-Spektakulum des TSV Friedberg , vor dem Rathaus

16 bis 18 Uhr: Klingende Musikerwerkstatt, Stemmerhof

17, 18, 19 Uhr: Märchenerzählerin, Divano

17.30 und 19.30 Uhr; Luftikus-Akrobatik des SV Ottmaring , Schlosshof

, Schlosshof 18.30 und 20.30 Uhr: Konzert Klassikensemble Friedberg , Großer Saal, Schloss

, Großer Saal, Schloss 19.45 Uhr und 21.45 Uhr: Bäckertaufe, Stadtwache, Marienplatz

22.15 Uhr: Feuerzauber Lumina Moringa, Marienplatz

Viele Familien kamen hübsch gewandet zur Eröffnung der Friedberger Zeit. Am Sonntag ist beim Dinzeltag spezielles Kinderprogramm geboten. Foto: Peter Fastl

Programmhöhepunkte am Sonntag, 9. Juli, beim Altstadtfest

(Festzeit: 14 bis 24 Uhr, Bewirtung ab 12 Uhr)