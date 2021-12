82-Jähriger verursacht Unfall mit 28.000 Euro Schaden in Haberskirch

Der Autofahrer gerät auf die Gegenspur, kollidiert mit einem geparkten Auto und schiebt dieses noch auf ein weiteres Fahrzeug.

In Haberskirch hat am Mittwochvormittag gegen 9.45 Uhr ein 82-jähriger Autofahrer einen schadenträchtigen Unfall verursacht. Der Lenker eines Opels war auf der Rosenstraße in westlicher Richtung unterwegs.

Unfall in Haberskirch: 28.000 Euro Schaden

Wie die Polizei berichtet, geriet der 82-Jährige nach derzeitigem Stand der Ermittlungen im weiteren Verlauf der Fahrt aus Unachtsamkeit auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem geparkten Hyundai. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Pkw Hyundai noch gegen einen geparkten Ford geschoben. Der Autofahrer wurde laut Polizei nicht verletzt. Sie schätzt den entstandenen Sachschaden auf insgesamt ca. 28.000 Euro.