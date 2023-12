Friedberg-Haberskirch

17:45 Uhr

Die alte Schule in Haberskirch soll unter Denkmalschutz gestellt werden

Plus Wenn die Entscheidung fällt, könnten die Kosten für den Umbau in ein Bürgerhaus für den Friedberger Ortsteil steigen.

Von Ute Krogull

Das Landesamt für Denkmalpflege möchte die Alte Schule in der Haberskircher Ortsmitte in die Denkmalliste aufnehmen. Begründet wird das mit der künstlerischen und geschichtlichen Bedeutung des vermutlich 1910 errichteten Gebäudes, das bis in die 1960er Jahre für den Unterricht genutzt wurde. Für die Stadt als Eigentümerin dürfte das erhebliche finanzielle Auswirkungen haben, wenn sie die Schule in ein Bürgerzentrum für den Ort umbaut.

Bei dem Schulgebäude handelt es sich laut Denkmalamt um ein schlichtes, aber qualitätvoll gestaltetes Landschulhaus in reduzierten Formen des Heimat- bzw. Reformstils. Aufgrund der abwechslungsreich gestalten Kubatur mit Krüppelwalm- bzw. Satteldach zeuge es von einem Architekturverständnis, das das Gebäude im Vergleich zu der weiteren Bebauung um Ort exponiert.

