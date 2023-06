Erst Metzgerei, mittlerweile Gasthof: "Der Lindermayr" hat viel erlebt

Von Stefanie Brand - vor 33 Min. Artikel anhören Shape

Der Gasthof Lindermayr prägt Haberskirch seit über hundert Jahren. Früher Landwirtschaftsbetrieb, kann man heute dort übernachten. Der familiäre Geist ist geblieben.

Seit 1894 ist „der Lindermayr“, wie die Menschen im Umkreis den gleichnamigen Traditionsgasthof nennen, eine feste Institution im Friedberger Stadtteil Haberskirch – im Jahr 2024 steht das 130-jährige Jubiläum an. Johann Lindermayr und Kreszenz Kneißl sollen den Gasthof Ende des 19. Jahrhunderts erworben haben, heißt es in den Geschichtsbüchern. Heute führen Marianne und Gerald Golling den Betrieb – seit sechs Jahren und in der vierten Generation. Der Name des Gasthofes ist geblieben, auch wenn Küchenchefin Marianne Golling seit ihrer Hochzeit nicht mehr als Frau Lindermayr unterschreibt. Und noch ein Detail hat sich verändert – der Sprachgebrauch. Denn im Ort gehen die Leute mittlerweile auch „zum Gerald“.

Gerald Golling ist in der Traditionswirtschaft überall aktiv – „außer in der Küche“, verrät Marianne Golling. Beruflich schlug sie genau den Weg ein, den auch ihre Mutter einst gegangen ist: Sie absolvierte eine Hotelfachlehre und schloss eine Lehre als Köchin ab. Nach einigen Jahren unterwegs führte sie ihr Weg – der Liebe, der Familie und ihrer zwei Kinder Anna und Jakob wegen – zurück an den Herd, an dem ihre Mutter jahrzehntelang kochte und wo sich auch der Wandel vollzog, den sie selbst von klein auf miterlebt hat.

