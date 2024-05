Friedberg-Haberskirch

vor 16 Min.

Rätseln um das verschwundene Haberskircher Bushaltehäuschen

Plus Nachdem das neue Haberskircher Bushaltehäuschen am Ortseingang für wenige Wochen gestanden hatte, wurde es wieder entfernt. Diese Maßnahme brachte die Einwohner zum Rätseln.

Von Kerem Degirmenci

Das alte Bushaltehäuschen an der Haberskircher Ortseinfahrt aus Holz, welches optisch nicht mehr sonderlich schön war, sollte gegen ein neues ausgetauscht werden. Am 11. März stand das neue grüne Häuschen aus Metall da, aber ohne Glasscheiben. Zwischenzeitlich wurden Plakate mit ironischen Sprüchen an das Häuschen geklebt. Mit Sätzen wie "Ein Häuschen, wo kein Bus nicht hält, ist gut platziert auf dieser Welt", oder "Drum, lieber Fahrgast, hab Geduld, wer Wurzeln schlägt, ist selber schuld!", kritisierten Nutzer die schlechte Verbindung an diesem Ort. Den Bewohnern, die am 30. April an der Haltestelle vorbeifuhren, sollte etwas aufgefallen sein: Das neue Bushäuschen war verschwunden. Was ist damit passiert?

Frank Büschel, Pressesprecher der Stadt Friedberg, klärt das Rätsel auf: "Zum Zeitpunkt der Beauftragung des städtischen Bauhofs, an dieser Haltestelle das Wartehäuschen auszutauschen, hielt dort noch der sogenannte Schnellbus zu Schulzeiten. Der Auftrag wurde vereinbarungsgemäß erst ausgeführt, als an anderer Stelle im Stadtgebiet der Abbau eines nicht mehr benötigten Wartehäuschen mit Glasscheiben anstand."

