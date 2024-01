Friedberg-Haberskirch

30.01.2024

Wie geht es mit der Umgestaltung des Haberskircher Ortseingangs voran?

Plus Der Ortseingang in Haberskirch soll entschärft werden. Die geplante Überquerung der AIC25 wird jedoch frühestens 2025 kommen. Das hat Folgen.

Von Anna Faber

Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Stadtrat mit dem Ortseingang von Haberskirch. Die Einmündung der St.-Stefan-Straße in die viel befahrene Gemeindeverbindungsstraße an dieser unübersichtlichen Stelle gilt als großer Gefahrenpunkt. Der Abschnitt der St.-Stefan-Straße, der in die AIC25 mündet, soll entschärft werden. Eine Querungshilfe soll Fußgängern den Weg zur Verbindungsstraße nach Stätzling erleichtern. Das Bauvorhaben lässt jedoch weiter auf sich warten. Der Stadtrat beschloss nun, den Geltungsbereich für den dortigen Bebauungsplan zu verkleinern. Der Abschnitt der AIC alt mitsamt Querungshilfe wird zunächst ausgeschlossen.

Grund dafür ist der Ablauf der Veränderungssperre am 8. Juni dieses Jahres. Da die genaue Straßenplanung der Ortsverbindungsstraße der Stadtverwaltung noch nicht vorliegt, wird diese von dem ursprünglichen Geltungsbereich des Bebauungsplans ausgenommen. Davon ist auch die Querungshilfe betroffen. Ein Teil der St.-Stefan-Straße sowie eine private Zufahrt wurden ebenfalls aus dem Plan gestrichen. "Wir stehen unter Zeitdruck, weil es für die Querungshilfe noch keine detaillierte Planung gibt", erklärte Bürgermeister Eichmann. Wie berichtet, ging die Stadtverwaltung zuletzt davon aus, dass im ersten Halbjahr 2024 die Entwurfsplanung durchgeführte werden kann. Nach erneutem Beschluss, Ausführungsplanung und Ausschreibung könnte 2025 der Bau beginnen.

