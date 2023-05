Friedberg

Händler freuen sich auf den Marktsonntag

Plus Laut IHK läuft es beim Einzelhandel derzeit nicht rund. Auch in Friedberg wird von Problemen berichtet. Der Marktsonntag spielt vielen Händlern in die Karten.

Von Bill Titze

"Sind Sie Stammkunde?", fragt Angelika Siemens den Herrn, der gerade beim Schuhhaus Kratzer & Hessing neue Treter gekauft hat. Dass der Käufer die Frage verneint, ist hier gar nicht so überraschend, wie Siemens verrät. "Wir haben hier relativ viel Laufkundschaft von außerhalb." Menschen aus der weiteren Umgebung anzuziehen, ist auch eines der Ziele des Marktsonntags. Dieser findet mit viel Programm mehrmals im Jahr statt, auch in dieser Woche. Für den Einzelhandel in der Innenstadt ist es eine gute Gelegenheit, neue Kundschaft anzulocken. Gerade in Zeiten, in denen Inflation und Co. aufs Gemüt drücken.

Zwar zeigt der gerade veröffentlichte Konjunkturindex der Industrie- und Handwerkskammer Schwaben eine verbesserte Stimmung in vielen Branchen. Der Einzelhandel spürt laut IHK jedoch die Inflation und eine gewisse Kaufzurückhaltung. Ein Befund, den Gabriele Knecht vom Geschäft Teegarten in der Bahnhofstraße bestätigen kann. Für sie gibt es aber noch weitere Faktoren, die im Handel auf die Stimmung schlagen. "Die hohen Energiekosten und der angepasste Mindestlohn machen uns gerade im Lebensmittelhandel zu schaffen." Gerade in diesem Segment mit den "Großen" mitzuhalten, sei nicht einfach. Beim Discounter werde aber nicht die Qualität geboten wie in spezialisierten Läden. Man spüre, dass die Inflation den Menschen zu schaffen mache. "Es ist eine schwierige Zeit." Der Marktsonntag kommt da gelegen. Dann kämen nämlich mehr Menschen von außerhalb, sagt Siemens. "Das bringt schon etwas."

