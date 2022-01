Das große Rätselraten: Das sind die Gewinner des Partnerstädte-Quiz

Corona legt den Austausch mit Friedbergs Partnerstädten lahm. Der Aktiv-Ring hält die Freundschaft mit einer besonderen Idee am Leben.

"In welchem bekannten Bauwerk, ganz in der Nähe von Chippenham, wurden einige Szenen der Harry-Potter-Filme gedreht?" Diese und neun weitere Fragen zu Friedbergs Partnerstädten Bressuire, Chippenham, Friedberg in der Steiermark, Völs am Schlern und La Crosse wurden bei einem QR-Quiz gestellt, für das nun die Preisverleihung stattfand. Wir bringen sie hier zum Rätsel für unsere Leserinnen und Leser.

Die Fragen wurden durch die Friedbergerin Cristina Jäckle, Lehrerin in Mering, und die Geschäftsführerin der Aktiv Ring GmbH, Renate Mayer, thematisch auf die Besonderheiten der Partnerstädte abgestimmt. Durch den Wegfall von Besuchen und durch Einschränkungen in den vergangenen zwei Jahren fiel es den Komitees zunehmend schwer, durch Aktionen auf sich aufmerksam zu machen und neue Mitglieder zu werben.

Um Gebäude, Bräuche und Spezialitäten der Friedberger Partnerstädte drehte sich ein QR-Code-Quiz. Unser Bild zeigt die Kirche St. Andrews in Chippenham. Foto: Wolfgang Schmidt

Renate Mayer, die sich zudem im amerikanischen Partnerschaftskomitee La Crosse engagiert, sah das QR-Quiz, welches sie mit Jäckle bereits zum dritten Mal durchführte, als Möglichkeit, den Partnerstädten eine multimediale Bühne zu bieten. Jäckle, die ihre pädagogische Expertise gezielt einsetzen konnte, unterstützte die praktische Umsetzung.

Bei der Verleihung der Preise an die fünf Gewinnerkinder im Divano bei Sankt Jakob erzählten die Kinder stolz, wie sie ihre Eltern dazu brachten, trotz Regen und Wind einen Spaziergang mit dem Rätsel durch die winterliche Altstadt zu verbinden. Impulse, an der Aktion teilzunehmen, kamen auch von den Lehrkräften der Grundschulen.

Gewinnern Helene Brendel mit großer Schwester und Elena Mayer vom Aktiv-Ring Friedberg. Foto: Aktiv Ring

Quiz führt Familien quer durch Friedberg

Ein gemeinsamer Nachmittag mit Freunden verging so im Nu. Die Aktion erreichte Jung und Alt, denn der Teilnehmerkarte durch die Oma war es zu verdanken, dass Anna Möck einen Gewinnerkorb entgegennehmen durfte. Jedes Kind konnte sich auf einen individuellen Korb mit Spezialitäten der Partnerstädte wie Shortbread, Honig oder Cranberries freuen.

Es wurde spürbar, wie prägend derartige Partnerschaften sein können. So erzählte eine Mutter von einem Austausch, welcher sie in den 90er-Jahren nach Chippenham brachte. Noch einige Zeit später pflegte sie Kontakt zu ihrer damaligen Gastfamilie. Dieses Beispiel spiegelt die Quintessenz der Komitees wider, den stetigen interkulturellen Austausch. Jäckle und Mayer zeigten sich begeistert über die hohe Teilnehmendenzahl trotz widriger Wetterbedingungen und planen schon eine Fortsetzung zur Osterzeit.