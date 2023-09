Friedberg

vor 16 Min.

Friedberger Halbmarathon: Sieger widmet Erfolg bei Jubiläumslauf seiner Oma

Plus Sonne, Fans und der gefürchtete Berg: 1250 Sportbegeisterte laufen in Friedberg beim Jubiläums-Halbmarathon. Die Stimmung bei der 20. Auflage ist gigantisch.

Von Lara Bolz Artikel anhören Shape

Die Sonne scheint, die Sportlerinnen und Sportler sind motiviert und die Organisatoren gut vorbereitet. Was will man mehr für den 20. Halbmarathon in Friedberg. DREI ZWEI EINS - ein ohrenbetäubender Lärm weckt auch den letzten Sonntagsschläfer. Und los geht es für 1250 Läufer und Läuferinnen auf dem Marienplatz. Insgesamt 21,1 Kilometer gilt es zu bewältigen. Dafür muss man ganze viermal die Runde durch Friedberg ablaufen. Jeweils am Ende der Runde gilt es noch ein großes Hindernis zu bezwingen - den Friedberger Berg.

32 Bilder Die Läufer und der fiese Berg: Eindrücke vom Friedberger Halbmarathon 2023 Foto: Lara Bolz

Für Isabelle Toso aus Haunstetten ist es der erste Halbmarathon. "Ich bin über Freunde auf das Friedberger Event gekommen", erzählt sie. "Ich hatte jetzt den ganzen Sommer über Zeit zum Trainieren. Und ich glaube, für motivierte Laien müsste das zu schaffen sein." Trainiert hat sie extra schon in Friedberg. Denn der Friedberger Berg ist weithin gefürchtet. "Ich war im Sommer in Bergen. Da dachte ich mir, da kann ich schonmal gut das Bergauf-Laufen üben. Es gab einen Berg, der war noch strammer als der Friedberger. Ich habe mir gesagt, wenn ich den schaffe, dann schaffe ich alles. Und ich habe es geschafft", erzählt sie stolz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen