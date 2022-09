Handballverband reagiert nach Skandal im Vorjahr: Reicht das aus?

Plus Eine unsaubere Formulierung führte fast zum Abstieg der Friedberger Bayernliga-Handballer. Jetzt gibt es eine neue Regel, die aber einen großen Nachteil hat.

Groß war die Erleichterung bei den Friedberger Handballern nach dem Klassenerhalt in der Bayernliga. Dabei hatte man die Hoffnung schon fast aufgegeben. Grund war eine unsaubere Formulierung seitens des Verbandes. Die Aufregung war groß, der TSV Friedberg legte Einspruch ein. Der Bayerische Handballverband hat nun seine Lehren daraus gezogen.