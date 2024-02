Harmonie in Metalltönen: Men in Blech spielen seit 21 Jahren zusammen

Plus Das Friedberger Blechbläserensemble Men in Blech bringt ein musikalisches Feuerwerk auf die Bühne. Das Geheimnis: Gemeinschaft und blindes Vertrauen.

Ihr Motto könnte lauten: Bach, Brass und Jazz. Die fünf Musiker des Blechbläserensembles Men in Blech sagen selbst von sich, dass sie „mit der Leidenschaft im Trichter landauf und landab Blechmusik aus aller möglichen Komponisten Feder“ spielen. Das heißt von der Volksmusik über Klassik und sogar Rap bis hin zum Marsch. Und das mit Erfolg. Seit nunmehr 21 Jahren sind sie im Raum Aichach-Friedberg unterwegs und beliebt. Ein Gespräch über Freundschaft, schöne Momente und erinnerungswürdige Pannen.

Ihre Beliebtheit mag neben guter Musik auch der Tatsache geschuldet sein, dass die fünf Männer nicht einem Dirigenten folgen, sondern auf eigene Faust etwas Musikalisches auf die Beine stellen. Und dann gibt es noch ein Erfolgsgeheimnis: „Das liegt auch daran, dass wir uns zum Teil von unseren musikalischen Anfängen an kennen und somit blind vertrauen“, verrät der Mann für die hohen Töne, Johannes Steinhart (Trompete, Flügelhorn).