Lechwerke bauen Solaranlage bei Harthausen

Die LEW errichten die Photovoltaik-Anlage auf 2,7 Hektar nahe Friedberg. Sie kann Strom für 700 Haushalte erzeugen. Es werden neuartige Module eingesetzt.

In diesen Tagen ist Baustart für eine Photovoltaik (PV)-Anlage der Lechwerke (LEW) nordöstlich von Friedberg, in der Nähe des Ortsteils Harthausen. Die Anlage entsteht auf einer 2,7 Hektar großen Freifläche. Sie soll künftig pro Jahr rund zwei Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom liefern. Rein rechnerisch deckt das den jährlichen Strombedarf von etwa 700 Haushalten. Mit dieser Strommenge könnte auch eine Flotte von etwa 600 Elektroautos mit einer jährlichen Laufleistung von jeweils 20.000 Kilometern versorgt werden.

Der Bau wird einige Monate in Anspruch nehmen. Zum Baustart wird zunächst die Unterkonstruktion errichtet. Im nächsten Schritt folgen dann Montage und Verkabelung der Module sowie weiterer Komponenten. Vor der Inbetriebnahme muss dann auch noch der Netzanschluss hergestellt werden, so das Energieunternehmen mit Sitz in Augsburg.

Photovoltaikanlage bei Friedberg-Harthausen hat neuartige Module

Das Besondere an der Anlage sind laut LEW für Freiflächenanlagen neuartige bifaziale Solarmodule. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Solarzellen sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Modulrückseite Strom erzeugen. So kann auch indirektes Licht aus Bodenreflexionen, insbesondere bei Schnee, zur Stromerzeugung genutzt und damit der Stromertrag der Anlage erhöht werden.

Für das Vorhaben wird ein auf die Örtlichkeit abgestimmtes Naturschutzkonzept umgesetzt, so die LEW weiter. Sie planen unter anderem einen breiteren Reihenabstand zwischen den Solarmodulen, als er gewöhnlich üblich ist, damit sich Licht liebende Pflanzen besser ansiedeln können. Eine größere Fläche nahe der Bahnlinie wird zudem zugunsten einer artenreichen Nasswiese frei von PV-Modulen bleiben. (AZ)