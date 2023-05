Friedberg/Hatay

18:01 Uhr

Fatih Dübüs kämpft auch außerhalb des Box-Rings

Plus Kampf gegen Leid: So hilft der Friedberger Boxer Fatih Dübüs Erdbeben-Opfern in der Türkei. Dabei hat er vieles erlebt - Schönes und Bitteres zugleich.

Die Luft ist staubig, es riecht nach Verwesung. Als Fatih Dübüs aus seinem Auto steigt, wird ihm erst das Ausmaß des Leids vor Augen geführt, das in seiner zweiten Heimat herrscht. Denn in der Türkei, von wo die Familie des Friedbergers stammt, erschütterte im Februar ein Erdbeben große Landflächen und kostete Hunderte Familien entweder das Leben oder die Bleibe. Viele verloren beides. Während der Osterferien flog der Profiboxer in die Region um die Stadt Hatay, wo das Erdbeben besonders wütete, um zu helfen. Dabei hat er vieles erlebt - Schönes und Bitteres zugleich. Seine Aktivitäten in den Sozialen Netzwerken hat er in der Türkei bewusst eingeschränkt.

Der Friedberger Boxer Fatih Dübüs besuchte in der Türkei die Erdbeben-Opfer. Foto: Dübüs

Zurück an die Mittelmeerküste der Türkei. Der Van, bis oben vollgepackt mit Süßigkeiten und Spielzeug, steht an einer Straße, die kaum mehr als solche zu erkennen ist. Dübüs, der ihn gerade mehrere Stunden durch die karge türkische Landschaft gelenkt hat, lässt seinen Blick über die zerstörte Stadt wandern, ist „extrem schockiert“, wie er seinen Gefühlszustand schildert. Überall liegen Trümmer. Wo einst Häuser standen, tragen Lkw den Schutt ab, die wenigen freien Flächen sind voll gestellt mit Zelten. Die provisorischen Unterkünfte, um die viermal vier Meter groß, dienen den Familien als Bleibe. Mal wohnen einzelne Menschen darin, mal ganze Familien.

