Hauswirtschaftsschule Friedberg: Absolventinnen gestalten die Zukunft der Hauswirtschaft

Am 21. März 2024 durften 15 Absolventinnen der Landwirtschaftsschule Friedberg, Abteilung Hauswirtschaft, ihre Zeugnisse entgegennehmen. Mit einem beeindruckenden Notendurchschnitt von 1,7 haben sie ihre Qualifikationen als Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung unter Beweis gestellt und gezeigt, wie Tradition und Innovation in diesem Berufsfeld Hand in Hand gehen.

Die feierliche Zeremonie wurde von Axel Heiß, Behördenleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg, eröffnet und gab Einblick in die Vielseitigkeit des hauswirtschaftlichen Berufsfeldes. Grußworte kamen von der stellvertretenden Landrätin Katrin Müllegger-Steiger, der dritten Bürgermeisterin von Friedberg, Claudia Eser-Schuberth, und der Kreisbäuerin Sabine Asum, die die Bedeutung dieser Ausbildung und die zunehmende Relevanz des Fachs unterstrichen. „Sie haben nicht nur Wissen erworben, sondern Fähigkeiten entwickelt, die in unserer schnelllebigen Welt von unschätzbarem Wert sind“, betonte Tanja Höck, stellvertretende Schulleiterin.

Die Absolventinnen zeigten, dass sie bestens vorbereitet sind, die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt zu meistern. Neben Anerkennung ihrer praktischen Arbeiten erhielten die Absolventinnen für ihren Instagram-Kanal ein besonderes Lob. Sie zeigten auf diesem Account, wie traditionelles Handwerk durch innovative digitale Präsentationen auch in der heutigen Zeit begeistern kann. Neben der digitalen Kompetenz überzeugten sie auch mit kreativem Projektmanagement.

Die Absolventinnen der Hauswirtschaftsschule sind begehrte Fachkräfte in einer Vielzahl von Bereichen, wie etwa Krankenhäusern, Seniorenheimen, der Gemeinschaftsverpflegung, der Hotellerie sowie in der zunehmend relevanten Branche der nachhaltigen Haushaltsführung. Für alle, die ihre Leidenschaft für nachhaltiges Wirtschaften, gesunde Ernährung und modernes Haushaltsmanagement zum Beruf machen möchten, ist die Ausbildung der perfekte Startpunkt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.