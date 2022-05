Herrgottsruh-Friedhof wird neu gestaltet - Grabbesitzer reden mit

Plus Auf dem Gräberfeld klaffen viele Lücken. Die Stadt Friedberg will das Areal daher parkähnlicher umgestalten. Bei einem Ortstermin sind einige skeptisch.

Der altehrwürdige Friedhof von Herrgottsruh soll umgestaltet werden. Da Grabstätten zunehmend frühzeitig aufgegeben und Urnenbestattungen, die wenig Platz beanspruchen, immer beliebter werden, wird nicht mehr die gesamte Fläche gebraucht. Besonders betroffen ist die nordwestliche Ecke des Friedhofs. Verkleinern will man ihn aber nicht; vielmehr soll er parkähnlicher werden und mehr Aufenthaltsqualität bekommen. Die Stadtwerke luden nun zunächst die Grabbesitzer und -inhaberinnen ein, um deren Meinung, Anregungen und Kritik zu erfahren.