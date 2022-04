Bauprojekte im Überblick: Hier gibt es in Friedberg neue Häuser und Wohnungen

Von Ute Krogull - vor 33 Min.

In Friedberg gibt es gerade viele Baustellen. Wir haben nachgefragt, was wo entsteht, wann das Projekt fertig ist und wo es noch Wohnungen zu mieten oder kaufen gibt.

Allein entlang der Ortsdurchfahrt in Friedberg reihen sich an der Münchner und Aichacher Straße vier Baustellen aneinander. Eine davon ist die neue Vinzenz-Palotti-Schule, doch an den anderen Stellen entstehen Wohnungen und Häuser. Wann werden sie fertig und vor allem: kann man dort noch etwas kaufen oder mieten? Den aktuellen Stand erfahren Sie hier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .