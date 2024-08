Hilfe für Hochwasseropfer – Energiehaus Deutschland spendet an die Kartei der Not

Der Friedberger Standort der Energiehaus Deutschland B2B GmbH, ein bundesweiter Energieversorger für die Immobilienwirtschaft, spendet 5000 Euro an die Kartei der Not. Diese Unterstützung soll den Opfern der jüngsten Überschwemmungen in der Region zugutekommen, die durch das Hochwasser alles verloren haben. „Es ist schrecklich zu sehen, wie Menschen plötzlich und unverschuldet in Not geraten“, sagt Gino Fraguela, Leiter der Unternehmenskommunikation. „Insofern ist es uns ein besonderes Anliegen, den Betroffenen in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Und dank der Kartei der Not kommt unsere Unterstützung genau dort an, wo sie am dringendsten benötigt wird.“ Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not, bedankt sich herzlich für die Spende und betont, dass derzeit jede Hilfe für die Hochwasseropfer willkommen ist. (AZ)

Kartei der Not Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis