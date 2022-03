Hilfsgüter für Ukraine: Sattelschlepper fährt mit zwölf Tonnen in Friedberg los

Plus Ein Sattelschlepper mit Hilfsgütern macht sich vom Friedberger Bauhof auf in Richtung Ukraine. Das ist aber nur der Anfang. Auch Geflüchteten wird geholfen.

Der Sattelschlepper ist eigentlich voll, da fährt der Gabelstapler erneut an und bringt noch eine halbe Palette mit Kisten. "Dann müssen wir jetzt Tetris spielen", ruft ein Mitarbeiter des Bauhofes Friedberg. Seine Kollegen stapeln die restlichen Güter bis unter das Dach des Fahrzeugs, drücken mit ihren Körpern dagegen, damit alles hineinpasst. Dann ist es endlich geschafft. Tür zu, der Hilfskonvoi für die Ukraine steht bereit. Mit mehr als zwölf Tonnen Hilfsgütern machte sich der Sattelschlepper am Mittwochnachmittag auf den Weg Richtung Ukraine.