Hilfstransport von Friedberg in die Ukraine verzögert sich

Im Bauhof stapeln sich Kisten mit Hilfsgütern für die Ukraine. Doch es ist nicht leicht, sie dorthin zu bringen. Dafür wurden schon Geflüchtete versorgt,

Eigentlich hätte der Transport der Hilfsgüter von Friedberg in die Ukraine am Dienstag starten sollen. Doch der Transport verzögert sich laut Bürgermeister Roland Eichmann. Die 17-stündige Fahrt soll bis in eine Stadt kurz hinter der rumänisch-ukrainischen Grenze in der Südukraine führen. Für diese extreme Tour Fahrer, Transportmittel und Zeit zu koordinieren, ist nicht leicht. Es können also auf jeden Fall weiterhin im Bauhof Spenden abgegeben werden.

Laut Eichmann herrscht außer an den bereits bekannten Artikeln (wir berichteten) Bedarf an Babynahrung und -kleidung sowie an Männerunterwäsche. Außerdem sind Geldspenden willkommen, für die sowohl die Stadt als auch die Stadtpfarrei Konten eingerichtet haben (Daten und weitere Einzelheiten auf www.friedberg.de). Unterstützt werden soll damit ein Krankenhaus in der Ukraine, dass dringend Medikamente benötigt.

Spenden aus Friedberg für die Ukraine 1 / 4 Zurück Vorwärts Sachspenden Konserven und ähnlich haltbare Grundnahrungsmittel, Wasser in Flaschen, lang haltbare Lebensmittel (Energieriegel, Fertigsuppen etc.), Babynahrung und Babyhygieneartikel, allgemein Hygieneartikel, Medikamente, Schlafsäcke, Schlafmatten, Isomatten, Klappbetten, Tierfutter, Lampen, Batterien und Stirnlampen, Notstromaggregate, Dieselstromgeneratoren (10 bis 20 kW und 100 bis 600 kW), Feldlazarette/Feldküche, Hygienemittel, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandsmaterial, Wasserreinigungsmittel. Thermokleidung, Decken, Rucksäcke, festes Schuhwerk, Batterien, Erste Hilfe-Pakete/-Koffer, Taschenlampen, Taschentücher, Seife. NEU: Babynahrung, Babykleidung, Männerunterwäsche

Wichtig Es können ausschließlich die oben genannten Artikel angenommen werden; die Liste hat der Ukrainische Verein Augsburg erstellt. Er wird auch für den Kontakt vor Ort sorgen, damit die Spenden in die richtigen Hände kommen.

Geldspenden Kath. Kirchenstiftung St. Jakob

IBAN: DE25 7205 0000 0000 0005 13

Verwendungszweck: Spende Ukraine Nothilfe oder Stadt Friedberg

IBAN: DE04 7205 0000 0000 0000 18

Verwendungszweck: Spende Ukraine Nothilfe

Spendenkonto der Pallottiner Pallottiner KdöR Missionssekretariat

IBAN DE75 7202 0070 0007 7054 17

Stichwort: Ukraine

Die Versorgung mit Medizin lief bislang über Russland - dieser Weg ist nun gekappt und den Kliniken fehlt es an allem. Bislang kamen laut Eichmann etwa 10.000 Euro herein. Mit diesen will man über die Organisation "Apotheker helfen" in München Medikamente für den Klinikbedarf kaufen. Aktuell versuchen ihm zufolge Organisationen wie die Malteser für diesen Bereich die Logistik aufzubauen.

Der Bürgermeister hofft, dass es mit dem Friedberger Transport bald klappt. Er hat selber mit einem Kontaktmann in der Südukraine telefoniert, der dort die Hilfsmittelverteilung organisiert, und weiß: "Die Not ist groß. Die Sachen müssen schnell dorthin." Heimische Unternehmen, auch aus der Branche, unterstützen den Transport, der eventuell mit einem Sattelschlepper vonstatten gehen soll.

Erste Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Friedberg angekommen

Währenddessen hilft Friedberg bereits den ersten Geflüchteten, die angekommen sind. Sie sind alle privat bzw. halbprivat untergebracht. Über zehn Menschen, die am Wochenende mit Hilfe der Feuerwehr Sielenbach ins Wittelsbacher Land gelangten, sind nun in Bachern. Eine Gruppe mit über 35 Personen, die von der Aichacher Fahrschule Schenk mitgebracht wurde, ist ebenfalls in Friedberg.

Lesen Sie dazu auch

Die Männer kämpfen gegen die russischen Invasoren - daher sind vor allem Mütter mit Kindern dabei; ihnen kamen ebenfalls schon Spenden zugute, etwa ein Kinderwagen. Eichmann ist dankbar für die Hilfsbereitschaft und die gute Zusammenarbeit im Landkreis. So dürfen sich die Neuankömmlinge im Friedberger Rotkreuz-Laden kostenlos mit dem Nötigsten ausstatten. Auch sonst werden an vielen Stellen Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine , aber auch für Flüchtlinge vor Ort gesammelt. Zu einem Überblick über Hilfsaktionen im Landkreis Aichach-Friedberg geht es hier.

Am Samstag in Friedberg Lichterrundgang für die Ukraine

Außerdem ist in Friedberg am Samstag, 12. März, erneut eine Aktion geplant, in der Menschen ein sichtbares Zeichen für den Frieden setzen können. Um 17 Uhr beginnt ein Lichterrundgang entlang der Stadtmauer. Treffpunkt ist am Schlossweiher.

Über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt informieren wir Sie hier im Live-Ticker.