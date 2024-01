Hinab in die Altstadt-Keller: Entdeckungsreise in Friedbergs Vergangenheit

Von Bill Titze - vor 19 Min. Artikel anhören Shape

Die Gewölbe erzählen viel über das Leben der Menschen von einst. Vieles musste anders funktionieren - die Innovationsfreude unserer Vorfahren ist bemerkenswert.

Zehn Meter sind es, die die Friedberger Unterwelt von der Oberfläche trennen. Noch viel größer sind jedoch die zeitlichen Dimensionen. Oben, am Marienplatz 7, da arbeiten Verwaltungsbeamte an modernen PCs. Unten, da sind es uralte Gänge, die die Aufmerksamkeit des Besuchers auf sich ziehen. Hier lagerte einst das Bier der Baudrexl-Brauerei, Fässer über Fässer waren in den vielleicht vier bis fünf Meter hohen Gewölben gestapelt. Und so mystisch die Keller heute auch wirken: Kleine Spuren verraten, wie innovativ die Besitzer vor Hunderten von Jahren arbeiteten.

Wo die Füße zuvor noch auf festen Stein treten, ist es plötzlich ein etwas weicher, ebener Bodenbelag. Es ist Sand, der in einem kleinen Durchgangsraum eingelassen ist. Links und rechts gibt es Nischen. Und wer eine dieser Nischen betritt und seinen Blick nach oben richtet, der sieht einen Schacht. Der Friedberger Historiker Hubert Raab weiß, wozu dieser diente. "Es wurde Eis heruntergeworfen, um die Räumlichkeiten zu kühlen." Der Sand diente dazu, das irgendwann zu Wasser geschmolzene Eis aufzunehmen. Mit einem Steinboden an dieser Stelle wäre der Keller schnell überflutet gewesen.

