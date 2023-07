Historischer Moment: Neuer Wasserski-Rekord beim Friedberg-Cup

Am Wochenende startete der internationale Friedberg-Cup. Das Publikum erlebte nicht nur spannende Slaloms und Sprünge, sondern auch einen neuen Schanzenrekord.

Gänsehaut am Friedberger See: Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten am Wochenende nicht nur spannende Slaloms und herausragende Sprünge, sondern auch einen historischen Moment. Niklas Heinicke vom WSV Friedberg stellte einen sensationellen neuen Schanzenrekord auf.

Friedberger Sportler sind erfolgreich

Beim Friedberg-Cup wurden zeitgleich die bayerischen Meisterschaften ausgefahren. Der WSV Friedberg konnte wieder einmal unter Beweis stellen, dass sich seine Jugendarbeit ausbezahlt. Die Läuferinnen und Läufer des WSV Friedberg zeigten sich in einem großen Starterfeld in beiden Jugendklassen in guter Form. Nicht nur wegen der anstehenden Teamnominierung für die Europameisterschaften in Tel Aviv waren die Podestplätze bei den 26 jugendlichen Startern heftig umkämpft.

Paula Götz (hier im Slalom) zeigte gute Leistungen, im Springen gelang ihr der Gesamtsieg. Foto: Christina Götz

Lara Müller konnte im Slalom in der U 15 mit einer hervorragenden Leistung von 4,5 Bojen an der 14,25 Meter-Leine den ersten Platz und damit den bayerischen Meistertitel für sich verbuchen. Im Trickski wurde sie Dritte. Ihre Teamkollegin Amy Hilbert erwischte einen rabenschwarzen Tag im Slalom und konnte die Anfangsgeschwindigkeit nicht durchfahren. Dafür erzielte sie im Trickski eine persönliche Bestleistung.

Mehrere Meistertitel gingen an die Friedberger

In der männlichen U15 gab es kein Halten für Luis Bauer im Slalom. Mit seiner Leistung von zwei Bojen an der zwölf Meter kurzen Leine zeigte Bauer eine persönliche Bestleistung und sicherte sich ebenfalls den bayerischen Meistertitel in dieser Disziplin. Auch im Trickski überzeugte Bauer und sicherte sich mit 3550 Punkten den dritten Platz.

Seinen ersten Wettkampf absolvierte Max Müller bravourös und zeigte nach wenigen Trainingswochen im Slalom in der Kategorie U15 sein Talent. In der Altersklasse U19 gewann die Jugendeuropameisterin des letzten Jahres, Phoenix Baumgardt, während sich ihre Teamkolleginnen Paula Götz und Leni Bauer mit den Plätzen zwei und drei zufriedengeben mussten. Leni Bauer zeigte im Trick einen souveränen Lauf, musste sich nur der für Kiefersfelden startenden Lara Finkh geschlagen geben und verdrängte knapp Götz und Baumgardt auf die Plätze 3 und 4. Ihr Ziel, die 30-Meter-Marke im Springen zu durchbrechen, gelang Paula Götz mit einer Weite von 29,70 Meter nicht ganz; dennoch reichte die Weite zum Gesamtsieg im Springen und Paula konnte auch die Kombinationswertung für sich entscheiden.

Unglücklich lief es für Robbie Werner im Trickski, der sein Feuerwerk aus mehreren „Flips“ - also Saltos - verletzungsbedingt nicht zeigen konnte. Erfreulicher waren die Ergebnisse im Slalom, wo er den dritten Platz abräumte.

Schanzenrekord für Niklas Heinicke

Den Slalom der Herren dominierte der zweifache Weltmeister Simon Hermann mit einer guten Leistung von fünf Bojen an der 9,50 Meter kurzen Leine. Niklas Heinicke zeigte jedoch auch in dieser Disziplin seine internationale Spitzenklasse und folgte ihm dicht mit zwei Bojen an der 9,75 Meter langen Leine. Carlo Müller, erst 17 Jahre alt und damit eigentlich noch Starter in der U19, entschied sich erstmals, bei den Open Men zu starten. Mit vier Bojen an der 11 Meter kurzen Leine und einer persönlichen Bestleistung bestätigte er, dass er das richtige Starterfeld für seine Performance gewählt hatte. Auch im Springen stellte er mit einer Weite von 41,40 Meter eine persönliche Bestleistung auf und bekräftigte seinen Weg zu Deutschlands Wasserskielite.

Freude bei Niklas Heinicke. Foto: Christina Götz

Der Sprungwettkampf in der Klasse Open Men war eine Top-Show des Favoriten Niklas Heinicke. Er steigerte sich von Sprung zu Sprung und brachte letztlich mit einer Höchstleistung von 60,60 Meter das zahlreich erschienene Publikum zum Toben. Mit dieser Leistung ließ er seine Konkurrenz weit hinter sich und sicherte sich nicht nur den Sieg in der Sprungwertung, sondern den Gesamtsieg beim Friedberg Cup.

Nächster Stopp für den Wasserskizirkus sind die Slovakien Open in Kosice und die Austrian Open in Asten. (AZ)