Podcast des Historischen Fahrenden Volks bringt Altstadtfest-Flair ins ganze Jahr

Mit Lagerfeuer und Tänzen auf dem Kirchenplatz gehört das Historische Fahrende Volk seit jeher zu den lebendigsten und auffälligsten Gruppen beim Friedberger Altstadtfest. Bis vor Kurzem war das Fest jedoch zugleich die einzige Gelegenheit, bei der sich der Verein traf – und das nur alle drei Jahre. Nun wollen zwei Mitglieder das ändern und den Verein zu einer festen kulturellen Größe in der Stadt machen.

Björn Hohler, Schriftführer des Vereins, und Vanessa Spiegel, die die Social-Media-Arbeit unterstützt, haben gemeinsam einen Podcast gestartet. „Fahrende Geschichte“ heißt die Reihe, in der sie die Hörerinnen und Hörer mit auf Reisen des Fahrenden Volks nehmen. Erste Station: Garmisch-Partenkirchen, am Eibsee unterhalb der Zugspitze – dort lauschten sie Musik, spielten Flöte und grillten Würstchen und Käse über dem Lagerfeuer.

Von der spontanen Idee zum festen Reiseplan

„Die Idee kam ganz spontan“, erzählt Hohler. „Sie hat mich in einer schlaflosen Nacht nach dem Altstadtfest getroffen“ – eine Zeit, in der er und Spiegel viele neue Ideen für den Verein sammelten. Ziel sei es, die Mitglieder auch zwischen den Festen miteinander zu verbinden: „Unser Verein sieht sich ja nur alle drei Jahre. Um den Zusammenhalt zu stärken, wollen wir diese Zeit überbrücken, damit wir nicht in Vergessenheit geraten.“

Die redaktionelle Arbeit teilen sich beide. Insgesamt rund acht Stunden Arbeit steckt in jeder Folge – von der Aufnahme bis zur Nachbearbeitung mit Schnitt, Musik und Geräuschen. Die Folgen dauern nur etwa zwölf Minuten und sollen eine kleine Auszeit vom Alltag bieten – „eine Art Hörspiel-Yoga“, wie es Spiegel beschreibt. Der Reiseplan für das kommende Jahr stehe bereits fest, berichtet Spiegel – er basiert auf Orten, die sie selbst besucht haben. „Darum sind wir aktuell auch auf dem Weg nach Italien“, verrät sie mit Blick auf die nächste Folge.

Podcast „Fahrende Geschichte“ soll Verein über Friedberg hinaus bekannt machen

Zugleich wollen beide den Verein bekannter machen. Der Podcast ist derzeit auf Spotify abrufbar, soll aber bald auf weiteren Plattformen erscheinen. „Wir wollen vor allem die Friedberger unterhalten, aber auch Menschen aus Augsburg, Mering und vielleicht bis nach Landsberg erreichen“, sagt Spiegel, die Medien studiert hat. Für sie war der Start kurz nach dem Altstadtfest perfekt: „Bei unseren Festen herrscht eine unglaubliche Euphorie. Jeder ist voller Adrenalin – und wir wollten genau dieses Gefühl einfangen und auch zwischen den Festen weitertragen.“

Den Podcast finden Sie hier auf Spotify.