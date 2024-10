Historisches Mahlwerk trifft auf Roboter: Die Bennomühle gibt es seit 500 Jahren

Wenn man die Geschichte der Firma Ziegenaus Bennomühle erzählt, muss man weit zurückblicken. Denn eigentlich ließe sich allein über den Standort eine lange und bewegte Geschichte erzählen. Am heutigen Firmensitz in der Friedberger Achstraße stand schon im 15. Jahrhundert eine Mühle. Seit 1576 trug sie, zu Ehren des heiligen Benno, Schutzpatron von Bayern, den Namen Bennomühle. Heute ist sie in der Region tief verwurzelt und gehört zu den Friedberger Traditionsunternehmen.

