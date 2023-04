Friedberg

Hobby-Bastlerin will Friedbergern Freude schenken

An ihrem Basteltisch verbringt Marina Berthold vor allem abends viel Zeit.

Plus Von Geschenkkarten bis zum Wandschmuck: Marina Berthold ist gerne kreativ. Jetzt betreibt sie mit ihren Artikeln einen Selbstbedienungsladen.

Von Lara Bolz, Kim Kreissl

Etwas versteckt findet man in Friedberg einen außergewöhnlichen Selbstbedienungsladen. Keine Eier, sondern Artikel zum Aufhängen und Dekorieren kann man im Rinnenthaler Weg 7 erwerben. Mit viel Liebe fürs Detail stellt Marina Berthold in ihrer Freizeit die hübschen Kleinigkeiten wie Gefäße, Kerzen, Wandschmuck und Geschenkkarten her. Bei einer dampfenden Tasse Kaffee erzählt sie von ihrer Leidenschaft – dem Basteln.

Man fühlt sich sofort wohl, wenn man Marina Berthold in ihrem kleinen Reihenhaus in Friedberg besucht. Schon an ihrer Einrichtung erkennt man, dass sie ein gutes Auge fürs Verzieren hat. Mit dem eleganten Landhausstil beweist die 43-Jährige eindeutig Geschmack. "Ich liebe Dekoration – aber langsam geht mir der Platz aus", meint sie. Trotzdem wirkt ihre Einrichtung überhaupt nicht überladen. Schlicht – nicht zu viel und nicht zu wenig – übermittelt Bertholds Zuhause ein Gefühl der Geborgenheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

