Hochzeitsmesse in Friedberg findet wieder statt

2020 fand das Event zum ersten Mal in Friedberg statt. Es folgten zwei Jahre pandemiebedingter Pause. Jetzt können sich Brautpaare wieder beraten und inspirieren lassen.

Bevor zwei Menschen den vielleicht schönsten Tag ihres Lebens genießen, bedarf es meist monatelanger Planung. Soll es eine große oder kleine Feier werden? Wer sorgt für Musik – Band oder DJ? Und was soll es eigentlich zu essen geben? Diese und noch viele weitere Fragen beschäftigen Hunderte Brautpaare im Wittelsbacher Land. Am Sonntag, 15. Januar, findet in Friedberg eine Hochzeitsmesse statt, die Abhilfe schafft. Dutzende Dienstleister aus den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg und Umgebung werden vor Ort sein. Hier gibt es alle Informationen zur Veranstaltung.

Am 15. Januar verwandelt sich die Max-Kreitmayr-Halle im Zentrum Friedbergs in ein Messegelände. Los geht es um 11 Uhr. Rund 30 Stände aus allen Bereichen der Hochzeitsbranche gibt es. Von Brautmode über Juweliere hin zu Torten, Blumenschmuck und Fotografen. Zwei Bands sorgen an diesem Sonntag für Livemusik auf der Veranstaltung. Zum einen Casablanca aus Dachau, zum anderen Airplay aus München. Schluss ist um 18 Uhr.

Hochzeitsmesse 2023 Friedberg: Weihnachten und Silvester sind beliebte Tage zum Verloben

Dass die Messe im Januar stattfindet, ist kein Zufall, wie eine Mitarbeiterin des Veranstalters Xclusive-Events verrät. "Um Weihnachten und Silvester rum verloben sich immer etliche Paare. Da passt der Januar, weil natürlich einige schon diesen Sommer heiraten möchten", erklärt Kimberly Hrebabetzky. Es seien bereits viele Tickets verkauft worden. Man rechne mit Besucherzahlen im vierstelligen Bereich. Bei der ersten Hochzeitsmesse in Friedberg 2020 kamen mehr als 1200 Menschen. "In den kommenden Tagen werden wahrscheinlich noch mehr Karten gekauft, weil eben die Feiertage vorbei sind", sagt sie.

Karten im Vorverkauf gibt es online unter friedberger-hochzeitsmesse.de. Restkarten wird es auch vor Ort geben. Wer mit dem Auto kommt, kann kostenlos auf dem nahegelegenen Volksfestplatz in Friedberg parken. Vom Friedberger Bahnhof ist die Messe fußläufig innerhalb von zehn Minuten zu erreichen.

