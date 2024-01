Hochzeitsmesse in Friedberg: Was sind die Trends beim Heiraten?

1500 Besucherinnen und Besucher informieren sich auf der Hochzeitsmesse. 2024 ist Glitzer stark im Kommen. Bei den Ringen spielt Nachhaltigkeit eine Rolle.

Es soll der schönste Tag im Leben werden – da braucht es auch Vorbereitung: Mit 1500 Besucherinnen und Besuchern stieß die Friedberger Hochzeitsmesse auf großes Interesse. Viele lieben Hochzeiten klassisch, doch es gab auch viel zu neuen Trends zu sehen – etwa pistaziengrüne Anzüge für Männer und ein Revival der 1980er Jahre mit Glitzer und Puffärmeln bei Brautkleidern. Von Torte über Frisur bis zu "recycelten" Eheringen: Was ist noch in rund ums Heiraten? Und, ebenfalls wichtig: Was ist out?

Wer die Max-Kreitmayr-Halle betreten hatte, durfte durch ein großes rotes Herz gehen. Ein pinkfarbener Teppich, der durch die Gänge führte, wirkte fast schon glamourös. Bräuten gefiel das: „Es ist hier sehr persönlich und die Stimmung ist gut. Man fühlt sich wohl“, sagten sie übereinstimmend. Die Qualität der knapp 50 Aussteller, die meisten aus der Region, sei sehr gut, die Angebote seien breit gefächert.

Viktoria Bachmann-Keles von Perlenweiß aus Königsbrunn war mit ihrer Braut- und Abendmode vertreten. Da glitzerten die Brautkleider schon von Weitem. „Heuer sind Puffärmel aus den 80er Jahren wieder in, aber auch 3-D-Applikationen wie Blüten und Schmetterlinge auf den langen Kleidern sowie kurze Kleider mit Capes liegen im Trend", sagte sie. Zudem sind glatte und schwere Stoffe genauso wie viel Glitzer modern. "Boho ist out“, so Bachmann-Keles.

Mika Bruhn von Brautmoden Melanie bestätigte, dass Glitzer zunimmt. „Wenn man schon viel Geld ausgibt, dann soll es auch etwas Aufwendigeres sein“, so die Schneidermeisterin aus Augsburg. Bei ihr nehmen Maßanfertigungen zu. Was die Männer betrifft, so liegen Anzüge in den Farben Pistazie bis Dunkelgrün im Trend, sagten Barbara Hintermair und ihre Tochter Eva vom Modehaus in Ried. Aber auch sämtliche Blautöne und klassisches Schwarz werden nachgefragt. Bei dem Modehaus stehen außerdem Trachtenmoden im Fokus. Ganz etwas anders: Bei den Damen der Hochzeitsgesellschaft sind heuer Jumpsuits mit Pailletten angesagt.

50 Aussteller auf der Friedberger Hochzeitsmesse 2024

Die Aussteller waren sehr zufrieden mit der Hochzeitsmesse. Die meisten Interessenten waren Paare, die 2025 heiraten wollen. Großes Interesse herrschte am Stand der Goldschmiede Hirn. „Es geht wieder zum klassischen goldenen Ehering zurück. Er soll klar erkennbar sein“, sagte Anina Hirn. Ein Ring sei ein „Stück zum Glück“ und solle etwas Besonderes sein. Deshalb orientieren sich viele an Symbolen – gerade in unsicheren Zeiten. Auch in Sachen Nachhaltigkeit tue sich viel. „Aus dem goldenen Ring der Großeltern fertigen wir zum Beispiel einen neuen Ring. So wird aus den Familienschätzen etwas Wertbeständiges.“

Am Stand von Julia Jakob von Floral Aesthetics und Tanja Beer, die für die Deko zum Blumenschmuck sorgt, konnte man sich über Trends in Sachen Deko und Floristik informieren. Zu sehen gab es etwas „Extravagantes“ – eine Mischung aus Blumen, Trauben und Zitronen. Kerzen mit Schleifen, Perlen und Farbakzente als Deko dazu seien jetzt angesagt.

Julia Jakob und Tanja Beer zeigten Extravagantes in Sachen Tischdeko: Weiße Rosen, kombiniert mit grünen Trauben und Zitronen. Weiße Kerzen mit Schleifen dazu sind besonders angesagt. Foto: Sabine Roth

Natürlich darf auch die Musik für die Hochzeit nicht fehlen. Die Bands Airplay sowie Casablanca und Sängerin Marietta Otto konnte man abwechselnd live auf der Messe erleben. 2024 ist Otto schon ausgebucht. Angelina Dehm will 2025 heiraten; sie suchte Lieder für ihre freie Trauung aus. Vom Angebot der Messe war sie insgesamt sehr angetan – bis auf das dunkle, lilafarbene Licht in der Halle. Man erkenne die Farbe der Eheringe dann einfach schlechter, meinte sie. Auch wer nach einem Fotografen oder Videomann für den „schönsten Tag im Leben“ suchte, hatte diesmal eine große Auswahl. So zeigten sieben Aussteller ihr Angebot. Dagegen waren Hochzeitslocations in Aichach-Friedberg und der Region wieder Mangelware.

Veranstalter Eric Simanowski war zufrieden: „Wir möchten hier ein ganz besonderes Ambiente schaffen. Viel Mode und weiße Kleider standen im Vordergrund. Der persönliche Kontakt wird sehr geschätzt. Das freut uns.“

