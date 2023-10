Höhlenmalerei neu interpretiert: Galerie am Berg zeigt A.R. Penck

A. R. Penck kreierte Kunst, die jeder verstehen kann. In Friedbergs kleinster Galerie stellt Wolfram Grzabka Werke von ihm aus.

Wolfram Grzabka ist stolz auf seine neue Ausstellung. "Hier ist ein Künstler ausgestellt, der einen ganz besonderen, eigenen Stil entwickelt hat", sagt der Galerist. Seit dem 2. Oktober kann man in der Galerie am Berg in Friedberg Werke des Künstlers A.R. Penck (1939-2017) betrachten. Der Dresdner wurde international bekannt durch seine grafischen Strichzeichnungen und symbolhaften Figuren. Sein archaischer Stil sei Kunst, die jeder verstehen könne, wie Grzabka sagt.

Klein und eng ist es in der Galerie am Berg. Maximal fünf Kunstinteressierte können gleichzeitig die Bilder Pencks auf sich wirken lassen. Doch das ist genau der Rahmen, wie Galerist Wolfram Grzabka sich das vorgestellt hat. "Ich habe hier eine ganz persönliche Ausstellung, die Raum ermöglicht, ins direkte Gespräch zu kommen", sagt er. Sein Konzept sieht nur wenige Bilder vor. Aber umso tiefer ist die Auseinandersetzung damit. Anders als in großen Galerien mit vielen Bildern kann man sich noch lange an die Einzelwerke in der Galerie am Berg erinnern.

A. R. Penck wird in Friedberg ausgestellt

Hauptsächlich stellt Grzabka zeitgenössische Kunst aus. Zu dieser zählt A.R. Penck, der die Spannung zwischen Ost und West in seiner Kunst repräsentiert. Der in Dresden unter dem Namen Ralf Winkler geborene Künstler war nicht auf Malerei beschränkt. Zugleich war er Grafiker, Bildhauer, Musiker und Literat. Da seine Kunst in Ostdeutschland nicht ausgestellt wurde, bestritt er seinen Lebensunterhalt mit mehreren Nebenjobs. 1980 siedelte er nach Westdeutschland über.

Der Künstler benutzte viele Pseudonyme - am bekanntesten ist er als A.R. Penck. Allein in seinem Namen steckt schon eine künstlerische Spielerei. Albrecht Penck war ein Geologe und Eiszeitforscher - es verwundert daher nicht, dass die Bilder des Künstlers Penck in ihrer Art an Höhlenmalerei erinnern. Einfache Symbole, Strichmännchen, Jagdszenen und Tiere - all das hat Penck neu interpretiert. In den drei Serigrafien "Standart hoch" in der Galerie am Berg kann man diesen archaischen Stil gut erkennen. Ab den 80er Jahren wurde Penck zur Künstlergruppe "Neue Wilde" gezählt. Expressiv abstrakte Bilder drücken die Empfindungen der Maler aus. Penck entwickelte seinen eigenen Stil - StandART.

Galerie am Berg A.R.Penck Die Galerie am Berg in Friedberg zeigt Werke von A.R.Penck.Foto: Wolfram Grzabka Foto: Lara Bolz

A.R. Penck nahm mehrfach an der Kassler documenta teil und erhielt 1985 den Kunstpreis von Aachen. Lange Zeit (1989-2005) war Penck als Professor für Freie Grafik und Malerei an der Düsseldorfer Kunstakademie tätig, bis er nach Dublin zog und dort an seiner Kunst weiterarbeitet. "Er ist ein bedeutender zeitgenössischer Künstler, zumal seine Kunst von jeder Altersklasse verstanden werden kann", erklärt Grzabka. Seine Werke im Stil der Höhlenmalerei wirken tatsächlich ein bisschen wie Graffitis.

Lesen Sie dazu auch

Die Ausstellung kann man noch bis zum 31. März 2024 in der Friedberger Galerie am Berg ansehen. Pläne für die nächste Galerie hat Wolfram Grzabka auch schon. "Die nächste Ausstellung wird etwas ganz Besonderes - es wird ein Best of geben", sagt er. Geplant ist eine Mischung aus den besten ausgestellten Werken und den besten zeitgenössischen Künstlern zu machen. Neu soll zudem sein, dass die Ausstellung ihre Werke ständig wechselt. "Das soll anregen, öfters vorbeizuschauen", so Grzabka.