Hoffnung in Kamerun: Wie Pallottiner Frauen und Kindern helfen

Pallottiner haben über 100 Jahre Erfahrung in Kamerun. Ihre Schulen und Ausbildungsprojekte öffnen Türen zu neuen Möglichkeiten.

Es ist ein zerrissenes Land: Englischsprachige Separatisten würden sich gerne von den Französisch sprechenden Gebieten Kameruns trennen. Die Terror-Miliz Boko Haram verübt auch hier Anschläge. Leiden müssen darunter vor allem Frauen und Mädchen. Der Deutsche Afrika-Preis 2023 war daher an die Frauen der "Ersten Nationalen Frauen-Konvention für Frieden in Kamerun" verliehen worden. Inmitten dieser Konstellation wollen die Pallottiner den Menschen und vor allem auch den Frauen eine Perspektive in ihrer Heimat bieten.

Pallottinerpater Heinrich Vieter war erster Bischof Kameruns

Die Pallottiner haben Erfahrung: Aus Deutschland waren sie 1890 als die ersten katholischen Missionare nach Kamerun gekommen. Damals war das Land eine deutsche Kolonie. Deshalb wurde auch der deutsche Pallottinerpater Heinrich Vieter der erste Bischof Kameruns. Bischof Vieter starb 1914 und wird immer noch verehrt. Genau 100 Jahre später wurde der Pallottiner-Pater Bruno Ateba zum Bischof geweiht. Aus diesem Grund ist die deutsch-österreichische Provinz eng mit dem afrikanischen Land verbunden und deshalb gilt die Frühjahrsspendenaktion Kamerun. Sie soll dazu beitragen, dass Kameruner in ihrer Heimat gut leben können.

Täglich kommen zum Beispiel viele Kinder und Frauen zum Pallotti-Haus auf dem Mvolyé-Hügel in Yaoundé, der Hauptstadt Kameruns. Doch nicht nur weil sie Seelsorge suchen. Sie sind auf der verzweifelten Suche nach sauberem Trinkwasser. Ein durch die Pallottiner betriebener Brunnen kann erste Abhilfe schaffen. Doch das reicht nicht. Deshalb soll nun auf dem Pallottiner-Gelände eine weitere Trinkwasserquelle erschlossen werden.

Was die Ordensgemeinschaft damals vor über 100 Jahren genauso wie heute erreichen will, ist, den Menschen ein menschenwürdiges Leben in ihrer Heimat zu ermöglichen. Konkret bedeutet das, Lebensbedingungen zu schaffen, die für Deutsche ganz selbstverständlich sind. Dazu gehört die Aussicht auf Bildung, Ausbildung und Arbeit und der lebensnotwendige Zugang zu frischem Wasser.

Schreinermeister Lucas Amenda in der Schreinerei-Lehrwerkstatt in Elat-Minkom. Foto: Bert Meyer





Ein Zeichen für Solidarität setzen

„Wir vertrauen darauf, dass uns Glaube und Religion zusammenschweißen, die Idee der Hilfe zur Selbsthilfe treibt uns an, und die Menschen vor Ort vertrauen uns“, sagt Missionssekretär Pater Reinhold Maise und rechnet vor, dass es nur 24 Euro kostet, um einen Menschen mit Wasser zu versorgen. Denn die Erschließung der Quelle kostet rund 12.000 Euro und stellt die Wasserversorgung für 500 Menschen sicher.

Die Pallottiner in Kamerun unterhalten eine Nähschule, eine Schreinerei, eine Grundschule mit Kindertagesstätte und bohren Brunnen. Einen besonderen Hintergrund hat die Nähschule für junge Frauen und Mütter: Denn jedes Jahr bringen etwa 400.000 junge Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren ein Kind zur Welt. Meist werden die Mädchen schwanger, ohne eine Ausbildung zu haben. Der Pallottiner-Provinzial von Kamerun hat daher das Projekt „Pallotti Training and Sales“ geschaffen, das junge Mütter im Beruf des Nähens ausbildet. Am Ende dieser Ausbildung erhält jede junge Mutter eine Nähmaschine und ein Startkapital, um sich selbständig machen zu können. Jährlich fallen rund 20.000 Euro Kosten an.



Nähen lernen, bietet für viele Frauen einen Schritt in die Selbstständigkeit. Foto: Bert Meyer

Für Kinder soll in Bivouvoue nahe Yaoundé ein Kindergarten gebaut und die Grundschule der Pallottiner „Henri Vieter“ erweitert werden. Das ist wichtig, um mehr Kindern Bildung zu ermöglichen. Die Baukosten belaufen sich auf über eine Million Euro. Um eine Landflucht oder gar Abwanderung zu vermeiden, werden Ausbildungsprojekte wie zum Beispiel die Schreinerei-Lehrwerkstatt in Elat-Minkom betrieben.

Dieses Mädchen lernt an der Heinrich-Vieter-Grundschule. Foto: Bert Meyer

Und so schrieb die neunjährige Schülerin der Heinrich-Vieter-Grundschule Philippe Gabrielle Onana in einem Brief an die Pallottiner: „Eure Mittel helfen uns, das Heinrich-Vieter-Schulzentrum zu bauen. Es ist ein Zeichen für die Solidarität zwischen unseren Ländern. Eines Tages, so Gott will, können wir vielleicht auch für euch etwas in Deutschland bauen. Danke für eure Unterstützung.“

Spenden können unter der Bankverbindung DE87 4726 0307 0018 1817 00, Bank für Kirche und Caritas, BIC: GENODEM1BKC getätigt werden.