Friedberg

vor 18 Min.

Hoher Schaden: 38-Jährige verursacht Unfall in Friedberg

Eine Autofahrerin missachtet an einer Kreuzung an der Augsburger Straße in Friedberg die Vorfahrt und verursacht so einen Unfall.

Eine 38-jährige Autofahrerin war am Montag in Friedberg unterwegs. Gegen 19.40 Uhr nahm die Augsburgerin laut Polizei einem 22-jährigen Fahrzeugführer die Vorfahrt an der Kreuzung Augsburger Straße in die Joseph-Hohenbleicher-Straße (B300). Der Mann konnte nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Es entstand in Sachschaden von etwa 7000 Euro. (AZ)

