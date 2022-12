Friedberg

Hoher Schaden bei Unfall: Zwei Autos kollidieren auf Kreuzung

In Friedberg kam es zu einem Unfall mit hohem Sachschaden.

An der Kreuzung Augsburger Straße/Hans-Seemüller-Straße in Friedberg stoßen am Mittwoch zwei Pkws zusammen. Der Schaden ist hoch, die Ursache noch unklar.

Ein Unfall ereignete sich am Mittwochabend in Friedberg. Gegen 18.40 Uhr kollidierten an der Kreuzung Augsburger Straße und Hans-Seemüller-Straße zwei Autos. Dabei stießen ein Porsche und ein Honda im Kreuzungsbereich zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro. Die Unfallursache ist laut Polizei unklar. Die Polizeiinspektion Friedberg sucht mögliche Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

