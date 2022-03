Hoher Schaden beim Parken: Böse Überraschung für 67-Jährige

Eine 67-Jährige parkt am Montag ihr Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz in Friedberg. Als sie zurückkommt, ist ihr Fahrzeug massiv beschädigt.

Eine böse Überraschung erlebte eine 67-Jährige am Montag in Friedberg. Sie hatte ihren Mitsubishi auf dem Kaufland-Parkplatz in der Marquardtstraße um 13 Uhr geparkt. Als die Frau nach ca. 30 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie massive Schäden an der rechten Fahrzeugseite fest.

Die Beschädigungen ziehen sich über beide Fahrzeugtüren. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin muss laut Polizei beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht haben und hat sich dann unerkannt vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polzeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/3231710 entgegen. (AZ)