Hoher Schaden: Dieb schlägt am Abend in Tiefgarage zu

In einer Tiefgarage in Friedberg kommt es zu einem Diebstahl. Aus einem Auto stiehlt eine Person Wertgegenstände. Eine Frage gibt der Polizei Rätsel auf.

Ein Rucksack mit zwei Apple-Notebooks hat eine unbekannte Person am Donnerstag zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr in Friedberg aus einem Auto gestohlen. Auf bisher unbekannte Art gelangte der Täter oder die Täterin in einer Tiefgarage in der Bauernbräustraße ins Innere eines Mercedes 220 D.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Am Pkw entstand kein Schaden. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)