Holzplatte schleudert in Friedberg gegen Auto: hoher Schaden

Ein Kastenwagen verliert in Friedberg eine Holzplatte. Diese beschädigt ein entgegenkommendes Auto. Der Verursacher hält kurz an, fährt dann aber weiter.

Einen hohen Schaden richtete am Montagmittag eine Holzplatte in Friedberg an. Gegen 11:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fiat den Steirer Berg in Richtung Friedberger Bahnhof. Auf Höhe des Ortseingangsschilds kam dem Fiat-Fahrer ein weißer Kastenwagen entgegen.

Holzplatte verloren: Fahrer kümmert sich nicht um Schaden

Als die beiden Fahrzeuge auf etwa der gleichen Höhe waren, verlor der weiße Kastenwagen laut Polizei eine Holzplatte, welche gegen den Fiat geschleudert wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer blieb noch kurz stehen, fuhr dann aber weiter in Richtung Segmüller, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. (AZ)