Friedberg

18:00 Uhr

Dem Hotel in der Kussmühle steht eine große Modernisierung bevor

Der neue Pächter Özcan Husein plant eine große Modernisierung in der Friedberger Kussmühle. Zukünftig sollen dort auch kleinere Veranstaltungen stattfinden.

Plus Der neue Pächter Özcan Husein setzt nicht nur auf einen anderen Hotelnamen. Seine Pläne haben auch mit einer anderen Lokalität am Friedberger See zu tun.

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Der Eingangsbogen kündet vom Wechsel. Schwarz auf Weiß grüßt der Schriftzug "Hotel Am Friedberger See" außen die Gäste - im Inneren ist aber noch viel altes Hotel Kussmühle zu sehen. Pächter Özcan Husein hat das Hotel von der Familie Kuss gepachtet und will jetzt mit einer Modernisierung loslegen.

